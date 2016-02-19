美国债市：短债收益率攀升，因1月通胀数据强于预期

* 美国公债收益率曲线趋平，因投资人买入较长期公债

* 1月核心CPI创四年半最大升幅

* CPI数据激活今年升息预期

路透纽约2月19日 - 美国较短期公债收益率周五上涨，因美国1月消费者物价报告强于预期，点燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步幅可能较一些交易商预期更快的押注。

分析师表示，美股下滑和油价重拾跌势也激活了一些对较长期公债的避险需求，30年期公债收益率被压至一周最低。

“现在，风险是通胀可能别原先预想升得更快。今年升息的预期有所回温，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

对交易商对美联储政策看法最为敏感的两年期公债 跌2/32，收益率报0.746%，较周四尾盘升逾3个基点。两年期公债收益率本周升幅为5个基点。

指标10年期美债 升3/32，收益率跌1个基点，报1.748%，本周变动不大。

美国劳工部周五公布，不计入食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)上月升了0.3%，较路透访查的分析师预估的0.2%更快。升幅为2011年8月来最大。

美联储政策制定者一直担心潜在通胀持续低于其2%的目标，因美元强劲和商品价格疲弱。

美联储看重的通胀指标－核心个人消费支出物价指数(PCE)在12月按年上升了1.4%。

全球市场动荡令美国经济扩张步伐温和的风险加重，导致部分美联储官员重新考虑了计划升息步幅。

“尽管经济数据良莠不齐，但担心出现衰退就有些过头了，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail称。

由于1月CPI报告激活了今年稍后升息的押注，交易商买入较长期公债，因认为他们提供的回报高于较短期公债。

这种令收益率曲线趋平的押注使得30年期/五年期公债收益率差收窄至逾三周最低的1.38个百分点。

“我们仍对短债心存芥蒂，”Standish Mellon投资组合经理人Scott Zaleski称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-03/32) 0.750

五年期公债 100-22/32 (-02/32) 1.229

10年期公债 98-27/32 (+03/32) 1.752

30年期公债 97-24/32 (+14/32) 2.609(完)

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