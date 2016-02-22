美国债市：公债价格下滑，因油价和股市上涨

* 公债收益率上升，因油价和股市上涨

* 本周美国财政部将发售880亿美元债券

* 大量公司债发售料将打压公债市场

路透纽约2月22日 - 美国公债价格周一收低，因股市和油价上涨，令避险公债的需求降低，且本周美国财政部计划发售880亿美元中短期新债。

周一油价跳涨达7%，因对美国页岩油产量下滑的臆测支持了对油价可能在崩跌20个月后可能正触底的观点。

这扶助股市上扬，雪佛龙和油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)等近期受创的能源股受提振。

“债市有些走软，主要是因风险资产表现出色，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen称，“过去几周，油市和股市主导，我们没有看到改变的理由。”

随之油价和股市回稳，公债收益率由2月11日触及的逾三年低点反弹。

指标10年期美债 跌5/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。

在财政部周二发售260亿美元两年期新债前，两年期公债收益率升至三周高位。本周美国财政部计划发售880亿美元附息公债。

两年期公债 收益率由周五尾盘的0.74%升至0.77%。

美国财政部还将在周三发售340亿美元五年期公债，周四发售280亿美元七年期公债。

大量公司债发售预计也会令市场承压。

根据IFR，银行预计在本周发售约250-300亿美元新公司债。

-----------------------2001 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.766

五年期公债 100-20/32 (-03/32) 1.242

10年期公债 98-23/32 (-05/32) 1.766

30年期公债 97-16/32 (-11/32) 2.621(完)

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