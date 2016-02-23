美国债市：公债价格上涨，因沙特油长讲话打击风险市场

* 油价和股市受沙特油长讲话影响下跌，
* 财政部标售260亿美元两年期公债获稳健需求
* 美国本周标售880亿美元公债
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周二下跌，此前沙特油长欧那密的讲话实际上排除了主要产油国近期减产的可能性，令油价和股市下跌。
欧那密称，有信心在下个月的磋商中，更多国家加入到将产量冻结在当前水平的协议中，但市场不应该将此尚不成熟协议看成是减产的前奏。
在本月稍早大幅下挫后，油价和股市企稳的迹象减少了对公债的需求，令公债收益率从2月11日触及的三年低位回升。
“所有市场都受油市影响，全球仍处于避险交易模式，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。
指标10年期公债 价格上升6/32，收益率报1.75%，周一尾盘报1.76%。
财政部周二标售260亿美元两年期公债获稳健需求，得标利率为0.752%，为9月两年期标售以来最低。这是本周880亿美元发债计划的第一批，周三将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)债券交易主管Dan Mulholland称，五年期对比其它年期的公债，价格比较有吸引力。
周二美国公布的数据好坏不一。一份报告显示，美国1月成屋销售意外上涨，达到六个月高位，另外一份有关房价的报告也很强劲，12月美国房价较上年同期稳步上涨。但股市下跌打击了本月消费者信心，经济前景因此缓和下来。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (+01/32) 0.746
五年期公债 100-24/32 (+04/32) 1.220
10年期公债 98-29/32 (+06/32) 1.747
30年期公债 97-31/32 (+14/32) 2.599(完)
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(编译 刘静；审校 李军)