美国债市：美债收益率上涨，因美国通胀回升及第四季GDP被上修

* 公债收益率上涨，因美国通胀回升

* 油价和股市走高，减弱了对公债的需求

* 财政部280亿美元七年期公债标售获疲弱需求

路透纽约2月26日 - 美国公债收益率周五上涨，此前发布的数据显示，通胀上升，美国经济近期的放缓程度没有预想的那么糟。

美国1月消费者支出强劲增长，核心通胀指标创四年来最大升幅，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能今年加息。

通胀“强于预期”，DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“现在核心个人消费支出(PCE)接近10年期公债收益率，预计人们要减持。”

美联储看重的通胀指标－1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%，为2014年7月以来最大涨幅，12月为上涨1.5%。

指标10年期公债 价格下跌21/32，收益率报1.77%，高于周四尾盘的1.70%。

公债开盘下跌，因油价和股市反弹，巩固了能源市场和股市今年动荡下跌走势可能即将结束的预期。

美国商务部称，第四季国内生产总值环比年率修正值为增长1.0%，之前的预估为增长0.7%。数据发布后，公债价格扩大跌幅。

“GDP数据令人意外地被上修，没有多少人能预计到，”Jefferies LLC货币市场分析师Thomas Simons称，“整个1月都被悲观情绪笼罩着，2月初情况略有好转。”

尽管收益率上涨，美国政府还是要为标售的280亿美元七年期公债支付更多，该标售因为技术原因从周四推迟至周五。

今日标售的得标利率为1.568%，比标售前同比公债收益率高2个基点。

交易员称，需求可能因出售日推迟至周五而减弱。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-05/32) 0.801

五年期公债 99-14/32 (-15/32) 1.245

10年期公债 98-23/32 (-21/32) 1.768