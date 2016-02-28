重温稿-美国债市：美债收益率上涨，因美国通胀回升及第四季GDP被上修

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 公债收益率上涨，因美国通胀回升
* 油价和股市走高，减弱了对公债的需求
* 财政部280亿美元七年期公债标售获疲弱需求
路透纽约2月26日 - 美国公债收益率周五上涨，此前发布的数据显示，通胀上升，美国经济近期的放缓程度没有预想的那么糟。
美国1月消费者支出强劲增长，核心通胀指标创四年来最大升幅，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能今年加息。
通胀“强于预期”，DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“现在核心个人消费支出(PCE)接近10年期公债收益率，预计人们要减持。”
美联储看重的通胀指标－1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%，为2014年7月以来最大涨幅，12月为上涨1.5%。
指标10年期公债 价格下跌21/32，收益率报1.77%，高于周四尾盘的1.70%。
公债开盘下跌，因油价和股市反弹，巩固了能源市场和股市今年动荡下跌走势可能即将结束的预期。
美国商务部称，第四季国内生产总值环比年率修正值为增长1.0%，之前的预估为增长0.7%。数据发布后，公债价格扩大跌幅。
“GDP数据令人意外地被上修，没有多少人能预计到，”Jefferies LLC货币市场分析师Thomas Simons称，“整个1月都被悲观情绪笼罩着，2月初情况略有好转。”
尽管收益率上涨，美国政府还是要为标售的280亿美元七年期公债支付更多，该标售因为技术原因从周四推迟至周五。
今日标售的得标利率为1.568%，比标售前同比公债收益率高2个基点。
交易员称，需求可能因出售日推迟至周五而减弱。
-----------------------2002 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (-05/32) 0.801
五年期公债 99-14/32 (-15/32) 1.245
10年期公债 98-23/32 (-21/32) 1.768
30年期公债 97-04/32 (-1-11/32) 2.639(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算