美国债市：公债价格上涨，因美国数据疲弱及月底买盘

* 美国经济数据令美债延续隔夜升势

* 中国央行再降存准

* 投资人关注周五的就业数据

路透纽约2月29日 - 美国公债价格周一上涨，长债大升，此前美国公布的数据逊于预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能放慢升息步幅的预期抬头，投资人对避险公债的兴致增加。

美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。

另外，芝加哥供应管理协会报告，2月采购经理人指数(PMI)下跌8.0点，至47.6，因生产、新订单和未完成订单大幅下降。 数据带动投资人买入美国公债。

U.S. Bank旗下Private Client Group投资长Bill Northey表示，近期数据有好有坏，今早的数据不及预期。“不过通胀预期仍牢牢受控，且相比其他市场，美国公债的收益率是有吸引力的。”

分析师表示，为满足预期的月底投资组合基准的改变而对较长期公债的买盘也推高较长期公债价格。

“长债表现良好，因有大量月底延长存续期的需求。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

指标10年期公债 价格升91/32，收益率报1.733%，上周五尾盘报1.764%。

30年期长债 升17/32，收益率由2.636%降至2.609%。

中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。 之后美国公债在隔夜市场已经走强。

投资人目前聚集周五美国将出炉的非农就业数据，以进一步评估美联储继续升息的步幅。

“未来几日和几周的经济数据肯定会对收益率曲线形态产生影响。”Northey表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.790

五年期公债 99-18/32 (+04/32) 1.214

10年期公债 99-01/32 (+09/32) 1.733