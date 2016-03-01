美国债市：公债价格下跌，因美国制造业数据强劲

* 2月美国ISM制造业指数触及9月以来最高

* 30年期和10年期公债收益率跳升至近两周高位

* 月底需求消退，进一步重压公债价格

路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周二升至近两周高位，因数据显示2月美国制造业活动反弹，显示出经济强韧的迹象，这削弱了投资者对避险公债的需求。

公债价格走低，10年期 和30年期美国公债 收益率攀升至近两周最高水平，之前供应管理协会(ISM)公布，2月全国制造业活动指数从1月的48.2升至49.5，为去年9月以来最高水平。

“上述数据非常令人鼓舞，表明制造业出现企稳的迹象，公债收益率因此上涨，尤其是长债收益率，”Jefferies & Co的货币市场策略师Tom Simons表示。

指标10年期和30年期公债收益率盘中触及13日高位，分别为1.837%和2.709%。两年期公债收益率 升至0.849%，为逾一个月高位，五年期公债收益率 触及接近一个月最高1.320%。

公债价格还因中国和欧洲制造业数据疲弱而承压。这两项数据点燃了中国和欧洲央行将会追加刺激举措的预期，重燃风险意愿，并促使投资者买入股票和原油。

分析师称，月底需求消退，投资者为未来数周将发生的重大事件作准备，这也重压公债价格。

“即将有多项重大事件发生，其中包括周五公布的美国非农就业报告，下周的欧洲央行会议和美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,”Action Economics的全球固定收益董事总经理Kim Rupert表示。

纽约联储总裁杜德利发表讲话称，他认为美国经济前景面临下档风险，这可能暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息的时间可能晚于预期。这进一步打压公债价格。

指标10年期公债 价格最新跌26/32，收益率报1.828%，高于周一尾盘的1.74%。

30年期公债价格 最新回落1-24/32，收益率报2.701%，周一尾盘报2.616%。

-----------------------2030 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-03/32) 0.841

五年期公债 99-04/32 (-14/32) 1.308

10年期公债 98-06/32 (-25/32) 1.827

30年期公债 95-28/32 (-1-24/32) 2.702(完)

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