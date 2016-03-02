美国债市：美债收益率攀升，因对经济增长的忧虑缓解

* 美债收益率上涨，因ADP数据强劲

* 市场关注周五的非农就业数据

路透纽约3月2日 - 美国公债收益率周三大部分攀升，因对美国经济放缓的担忧减弱，风险意愿改善，限制了对美国公债的避险买兴。

民间就业服务机构ADP发布的就业报告显示，民间雇主2月增加了21.4万个工作岗位，高于经济学家的预估，表明就业岗位稳步增加。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从今年1月初到2月底，美国大部分地区经济活动持续扩张。

“昨天和今天的数据表明，美国经济没有市场所消化的那么糟糕，实际上情况在好转，”道明证券利率策略师Cheng Chen称。

周二发布的民间数据显示，2月制造业活动反弹，也暗示美国经济的增长步伐更加稳定。ADP发布民间就业数据后，美国劳工部周五将要发布非农就业数据。

Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert在全球市场论坛上告诉路透，“ ADP数据强化了就业市场状况良好的观点，就业市场改善是促使公开市场委员会(FOMC)决定开始利率正常化的基本面因素之一。”

美联储的政策制定小组联邦公开市场委员会(FOMC)将于3月15-16日开会。

根据路透的FedWatch，美国联邦基金利率期货暗示，交易员预计美联储在下次会议上升息的几率只有4%。

“我们今年稍早感觉到的紧迫性，人们感觉世界末日要到了因此急需买入公债等因素已开始消退，”CRT Capital Group公债策略主管David Ader称。

指标10年期公债 价格最新下跌5/32，收益率报1.8389%，周二尾盘报1.835%，盘中稍早触及1.872%的逾三周最高。

30年期公债 价格最新上涨12/32，收益率报2.686%，低于周二尾盘的2.705%，盘中触及2.725%的逾三周高位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 0.849

五年期公债 98-31/32 (-03/32) 1.341

10年期公债 98-02/32 (-02/32) 1.841

30年期公债 96-09/32 (+15/32) 2.681(完)

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