美国债市：公债因油价涨势枯竭微涨，市场关注就业数据

* 市场关注周五的就业报告

* 预计2月雇主增加19万个就业岗位

* 上周初领失业金人数增加6,000人

路透纽约3月3日 - 美国公债价格周四上涨，因油价和股市回稳，投资者关注将于周五发布的2月就业报告，以寻找更多经济增长动能的信号。

布兰特原油价格周四持稳，令一些投资者认为近期的市场波动可能平息。布兰特原油从上月触及的低位已经上涨约35%。公债价格今年基本与油价走势相反，因油价下跌加剧对全球经济放缓的忧虑。

“油价走势及公债盘中表现看似有关联，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略主管Subadra Rajappa称，“人们也不想在明天数据公布前保持很大的仓位。”

对周五就业报告的忧虑限制了公债价格的升幅，接受路透调查的经济学家预计，2月美国雇主增加19万个工作岗位。

“市场对明天的就业数据有些紧张，”MUFG美国利率策略主任John Herrmann称，“市场太悲观，数据可能非常好，如果真是如此，人们会意识到，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在夏季升息。”

美国劳工部报告，截止2月27日当周，美国初请失业金人口增加6,000，经季节性调整后为27.8万。分析师预计上周初请失业金人口降至27.1万。 不过，潜在趋势仍显示就业市场持续改善。

就业市场的韧性得到周四发布的一份数据的支持，该数据显示，美国企业2月裁员人数大幅减少18%。

“劳动力市场一直表现不错，是过去几个月不断改善的一个领域，其它一些领域转弱，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski称。

分析师称，数据强劲、通胀上升和金融市场趋稳可能促使美联储今年升息。

“包括核心个人消费支出物价指数(PCE)在内的利好数据，可能导致美联储比市场预期更快升息，”Raymond James固定收益资本市场主管Kevin Giddis称。

指标10年期公债 价格最新上涨6/32，收益率报1.826%，低于周三尾盘的1.848%。

30年期公债价格最新上涨24/32，收益率报2.654%，低于周三尾盘的2.692%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.845

五年期公债 98-32/32 (+02/32) 1.335

10年期公债 98-05/32 (+05/32) 1.830

30年期公债 96-24/32 (+22/32) 2.658(完)

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