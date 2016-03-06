重温稿-美国债市：公债价格下滑，因美国2月就业报告强劲

(重温稿)

* 美国2月非农就业岗位增加24.2万

* 公债收益率全面跳升，至近一个月高位

* 薪资数据疲弱，限制了公债收益率的升幅

路透纽约3月4日 - 美国公债价格周五重挫，此前数据显示2月就业岗位强劲增长，但薪资数据疲弱及避险买盘持续，限制了公债收益率的升幅。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。

2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

数据公布之初，公债收益率应声上扬，三年期 、五年期 和七年期公债 收益率跳升至约一个月高位。

但之后收益率回软，分析师指因平均时薪数据疲弱，显示通胀仍低于美联储目标。

“今早的报告如此强劲，但整体市场走势温和，因全球经济成长忧虑仍挥之不去，”Piper Jaffray固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn称，“投资人担心一些负面因素，包括中国经济成长放缓以及今日公布的薪资数据疲弱，这将限制股市升势和公债市场的跌幅。”

今年美国公债市场走势大致跟随油市而动，因油价暴跌引发投资人担心全球成长放缓及央行旨在刺激投资政策的效果。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。

指标10年期公债 收益率升至一个多月高位1.902%，尾盘价格跌15/32，收益率报1.882%，周四尾盘报1.83%。

30年期公债 尾盘价格跌26/32，收益率报2.705%，周四尾盘报2.66%。今日盘中该收益率一度触及约一个月最高的2.733%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (- 2/32) 0.874

五年期公债 98-25/32 (- 8/32) 1.382

10年期公债 97-22/32 (-15/32) 1.881

30年期公债 95-28/32 (-27/32) 2.702(完)

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