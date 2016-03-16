美国债市：公债收益率下跌，此前美联储下调今年升息次数预期

* 美联储调整今年升息次数预期

* 6月升息可能性降低

路透纽约3月16日 - 美国公债收益率周三全线下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期，维持利率不变，但调整了升息前景，预计今年底前仅升息两次。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在去年12月会议上预计，2016年至少升息四次。

FOMC会议结果公布前，两年期公债收益率触及1%的10周高位，在美联储会议声明发表后跌至日低。10年期公债收益率在声明发表前一度触及2%的七周高位，但声明发表后也跌至日低。

鉴于过去一个半月内公布的经济数据整体向好，且全球金融市场环境更加稳定，投资者原本预计美联储对美国经济和利率的预估会更加乐观。

“就业强劲增长等近期公布的一系列指标显示，就业市场进一步改善。通胀在最近几个月加速攀升，”美联储在声明中称。

但全球经济和金融市况继续对美国经济构成风险，”将使通胀在2016年剩余时间内保持在低位，声明称。

指标10年期公债 价格尾盘上涨4/32，收益率报1.948%，周二尾盘报1.973%。

30年期公债 价格尾盘下跌16/32，收益率报2.746%，周二尾盘报2.744%。

美国两年期公债 价格尾盘上涨4/32，收益率报0.895%，周二尾盘报0.980%，盘中收益率触及1月8日以来最高的1%。

“我们对政策声明的第一印象是，相对于预期可能略偏鸽派，”RBC Capital Markets首席美国经济学家Tom Porcelli称。

“大部分人之前预计声明会略偏鹰派，但事与愿违；声明基调充其量是中性，可能还略偏鸽派，”他称。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，FOMC会议后，美国联邦基金利率期货的表现暗示，市场现预计美联储在6月进行今年第一次升息的几率为43%，声明发表前为51%。

预计12月进行第二次升息的几率为73%，美联储会议决定出炉前为83%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (+05/32) 0.896

五年期公债 98-17/32 (+09/32) 1.432

10年期公债 97-01/32 (+01/32) 1.956

30年期公债 94-31/32 (-18/32) 2.749(完)

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