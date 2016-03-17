美国债市：收益率下滑，因美联储下调升息次数预期

* 联邦公开市场委员会(FOMC)会议后美国升息次数预期下降

* 两年期公债收益率跌至两周低位

* 10年期TIPS标售需求疲弱

路透纽约3月17日 - 美国公债收益率周四连续第四日下跌，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)减少了今年升息次数预期，并对全球金融市场现状表示了担忧。

指标10年期公债收益率跌至一周低位，对美联储利率预期最为敏感的两年期公债收益率滑至两周低位。

美国五年和30年期公债收益率差周四扩阔约131个基点，为两周来最高，收益率曲线走陡表明，市场几乎排除了近期升息可能性。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场的表现暗示，投资者现预计美联储6月进行今年来首次升息的可能性为43%，周三政策声明发表前为51%。

12月第二次升息的可能性现在为73%，美联储发表声明前约为80%。

去年12月FOMC会议上，美联储预计2016年将至少升息四次。

CRT Capital在一份报告中写道，我们把今天的走势看作是盘整，我们对美联储行动有了更全面的理解，投资者重新消化更广泛市场对美联储行动的反应，即，只有在与市场想法不同步方面，联储的立场偏鸽派，他们已经与市场的观点更接近了。

另外，10年期通膨保值公债(TIPS)标售结果疲弱，得标率为0.315%，高于1 pm投标结束时的预期利率，以央行为主的间接投标占65.5%，通常为68%。

尾盘，10年期美债 价格上涨12/32，收益率报1.894%，周三尾盘报1.911%，美联储发表声明前达到2.0%。

30年期公债 价格上涨31/32，收益率跌至2.676%，周三尾盘为2.710%。

美国两年期公债 价格持平，收益率下跌至0.863%，周三为0.867%。

-----------------------2017 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.867

五年期公债 98-26/32 (+05/32) 1.376

10年期公债 97-18/32 (+12/32) 1.898

30年期公债 96-05/32 (+30/32) 2.689(完)

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