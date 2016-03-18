美国债市：公债价格连升第五日，因预期美联储今年升息次数减少

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
* 美国两年期公债收益率录得2014年10月来最大周度降幅
* 3月密西根大学消费者信心指数低于预期
路透纽约3月18日 - 美国公债价格周五连升第五日，今日走势同欧债相同，因投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息次数减少，继续追捧美国公债。
美国指标10年期公债收益率录得2月中来最大周度降幅，两年期公债收益率创2014年10月来最大周度降幅。
美联储利率预估，即所谓的“点阵图”显示今年仅升息两次，12月会议时的预估为至少四次。
“这仍是周三美联储声明后的后续走势，但我们目前处于再评估阶段。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。
“市场目前推断出其长期策略。我们也从欧盟高级别公债收益率又一轮跌势中获得支撑。”
在密西根大学消费者信心指数公布后，公债收益率小跌。3月该指数降至90，低于预期的92.2。
根据 CME Group的FedWatch程序，周五利率期货市场显示，美联储在6月进行今年首次升息的机率为42%，周四为43%。
12月前进行第二次升息的可能性为72%。
“尽管美联储声明明显鸽派，但我们必须强调的是美联储越来越接近市场的想法－有新闻价值，是的，但如果市场确信自己的观点，那么更可能是个无效事件。”CRT Capital在每周总结报告中写到。
尾盘，10年期美债 价格上涨7/32，收益率报1.878%，周四尾盘报1.902%，周三美联储发表声明前达到2.0%。
30年期公债 价格上涨9/32，收益率跌至2.68%，周四尾盘为2.689%。
美国两年期公债 价格升1/32，收益率下跌至0.843%，周四为0.875%，本周下滑0.119个百分点。
-----------------------2011 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (+ 2/32) 0.843
五年期公债 98-31/32 (+ 6/32) 1.340
10年期公债 97-23/32 (+ 7/32) 1.878
30年期公债 96-9/32 (+ 8/32) 2.682(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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