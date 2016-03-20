重温稿-美国债市：公债价格连升第五日，因预期美联储今年升息次数减少

* 美国两年期公债收益率录得2014年10月来最大周度降幅 * 3月密西根大学消费者信心指数低于预期 路透纽约3月18日 - 美国公债价格周五连升第五日，今日走势同欧债相同，因投资人预 期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息次数减少，继续追捧美国公债。 美国指标10年期公债收益率录得2月中来最大周度降幅，两年期公债收益率创2014年10 月来最大周度降幅。 美联储利率预估，即所谓的“点阵图”显示今年仅升息两次，12月会议时的预估为至少 四次。 “这仍是周三美联储声明后的后续走势，但我们目前处于再评估阶段。”FTN Financia l利率策略师Jim Vogel表示。 “市场目前推断出其长期策略。我们也从欧盟高级别公债收益率又一轮跌势中获得支撑 。” 在密西根大学消费者信心指数公布后，公债收益率小跌。3月该指数降至90，低于预期 的92.2。 根据 CME Group的FedWatch程序，周五利率期货市场显示，美联储在6月进行今年首次 升息的机率为42%，周四为43%。 12月前进行第二次升息的可能性为72%。 “尽管美联储声明明显鸽派，但我们必须强调的是美联储越来越接近市场的想法－有新 闻价值，是的，但如果市场确信自己的观点，那么更可能是个无效事件。”CRT Capital在 每周总结报告中写到。 尾盘，10年期美债 价格上涨7/32，收益率报1.878%，周四尾盘报1.902%， 周三美联储发表声明前达到2.0%。 30年期公债 价格上涨9/32，收益率跌至2.68%，周四尾盘为2.689%。 美国两年期公债 价格升1/32，收益率下跌至0.843%，周四为0.875%，本周下 滑0.119个百分点。 -----------------------2011 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+ 2/32) 0.843 五年期公债 98-31/32 (+ 6/32) 1.340 10年期公债 97-23/32 (+ 7/32) 1.878 30年期公债 96-9/32 (+ 8/32) 2.682(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)