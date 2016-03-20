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债券 | 2016年 3月 21日 星期一 07:19 BJT

重温稿-美国债市：公债价格连升第五日，因预期美联储今年升息次数减少

* 美国两年期公债收益率录得2014年10月来最大周度降幅
    * 3月密西根大学消费者信心指数低于预期

    路透纽约3月18日 - 美国公债价格周五连升第五日，今日走势同欧债相同，因投资人预
期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息次数减少，继续追捧美国公债。
    
    美国指标10年期公债收益率录得2月中来最大周度降幅，两年期公债收益率创2014年10
月来最大周度降幅。
    
    美联储利率预估，即所谓的“点阵图”显示今年仅升息两次，12月会议时的预估为至少
四次。
    
    “这仍是周三美联储声明后的后续走势，但我们目前处于再评估阶段。”FTN Financia
l利率策略师Jim Vogel表示。
    
    “市场目前推断出其长期策略。我们也从欧盟高级别公债收益率又一轮跌势中获得支撑
。”
    
    在密西根大学消费者信心指数公布后，公债收益率小跌。3月该指数降至90，低于预期
的92.2。
    
    根据 CME Group的FedWatch程序，周五利率期货市场显示，美联储在6月进行今年首次
升息的机率为42%，周四为43%。
    
    12月前进行第二次升息的可能性为72%。
    
    “尽管美联储声明明显鸽派，但我们必须强调的是美联储越来越接近市场的想法－有新
闻价值，是的，但如果市场确信自己的观点，那么更可能是个无效事件。”CRT Capital在
每周总结报告中写到。
        
    尾盘，10年期美债 价格上涨7/32，收益率报1.878%，周四尾盘报1.902%，
周三美联储发表声明前达到2.0%。
    
    30年期公债 价格上涨9/32，收益率跌至2.68%，周四尾盘为2.689%。
    
    美国两年期公债 价格升1/32，收益率下跌至0.843%，周四为0.875%，本周下
滑0.119个百分点。
    
    -----------------------2011 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32    (+ 2/32)     0.843
    五年期公债      98-31/32    (+ 6/32)     1.340
    10年期公债     97-23/32    (+ 7/32)     1.878
    30年期公债     96-9/32     (+ 8/32)     2.682(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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