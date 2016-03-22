美国债市：公债收益率上涨，因美联储埃文斯称美国经济成长强劲

* 收益率上涨，因美联储埃文斯预计进一步升息 * 企业债销售给市场带来压力 * 稍早受布鲁塞尔袭击事件激发的避险买盘被疲弱需求取代 路透纽约3月22日 - 美国公债收益率周二上涨，此前芝加哥联储总裁 就美国经济发表乐观评论，新的企业债销售重压市场。 芝加哥联储总裁埃文斯称，基于当前的经济前景预估，他预计今年将 升息两次。 包括Sysco和Comcast Corp在内的企业债销售削弱了对美国公债的需 求。美国政府公债的新买家数量在减少，因投资者已经进行了看多公债的 交易。 “在这么高的价位没有新的买家进入，看空美债的人已经没有了，” 加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称，“现在我们得 进入一个能吸引新多头买家的价格区间。” 指标10年期公债 价格下跌4/32，收益率报1.94%，周一尾 盘报1.92%。 稍早收益率最多跌至1.88%，因布鲁塞尔机场和地铁爆炸事件令西欧 各国提高安全警备级别后，避险买家进场。 四天前，巴黎恐袭嫌犯在布鲁塞尔的抓捕行动中被捕，去年11月的巴 黎恐袭事件造成130人死亡。 预计本周交易量相对较少，因许多交易员和投资者在周五的美国假期 前已经离场，美国债券市场将于周五休市。 债券投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会进行下 一次升息，此前美联储官员在周一为通胀和美国国内经济增长给出了乐观 的预期，将4月升息提上日程。 “美国公开市场委员会(FOMC)声明和叶伦的新闻发布会都非常的鸽派 ，特别是在通胀上升和就业市场稳步改善的情况下，”DRW Trading Grou p市场策略师Lou Brien称。 费城联储总裁哈克将于周二稍晚发表讲话。 -----------------------1901 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.889 五年期公债 98-21/32 (-05/32) 1.409 10年期公债 97-07/32 (-04/32) 1.935 30年期公债 95-18/32 (+08/32) 2.718(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)