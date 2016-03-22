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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 04:28 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因美联储埃文斯称美国经济成长强劲

* 收益率上涨，因美联储埃文斯预计进一步升息
    * 企业债销售给市场带来压力
    * 稍早受布鲁塞尔袭击事件激发的避险买盘被疲弱需求取代

    路透纽约3月22日 - 美国公债收益率周二上涨，此前芝加哥联储总裁
就美国经济发表乐观评论，新的企业债销售重压市场。
    
    芝加哥联储总裁埃文斯称，基于当前的经济前景预估，他预计今年将
升息两次。
    
    包括Sysco和Comcast　Corp在内的企业债销售削弱了对美国公债的需
求。美国政府公债的新买家数量在减少，因投资者已经进行了看多公债的
交易。
    
    “在这么高的价位没有新的买家进入，看空美债的人已经没有了，”
加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称，“现在我们得
进入一个能吸引新多头买家的价格区间。”
    
    指标10年期公债 价格下跌4/32，收益率报1.94%，周一尾
盘报1.92%。
    
    稍早收益率最多跌至1.88%，因布鲁塞尔机场和地铁爆炸事件令西欧
各国提高安全警备级别后，避险买家进场。
    
    四天前，巴黎恐袭嫌犯在布鲁塞尔的抓捕行动中被捕，去年11月的巴
黎恐袭事件造成130人死亡。
    
    预计本周交易量相对较少，因许多交易员和投资者在周五的美国假期
前已经离场，美国债券市场将于周五休市。
    
    债券投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会进行下
一次升息，此前美联储官员在周一为通胀和美国国内经济增长给出了乐观
的预期，将4月升息提上日程。
    
    “美国公开市场委员会(FOMC)声明和叶伦的新闻发布会都非常的鸽派
，特别是在通胀上升和就业市场稳步改善的情况下，”DRW Trading Grou
p市场策略师Lou　Brien称。
    
    费城联储总裁哈克将于周二稍晚发表讲话。
    
     -----------------------1901 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-24/32   (-01/32)     0.889
    五年期公债      98-21/32   (-05/32)     1.409
    10年期公债     97-07/32   (-04/32)     1.935
    30年期公债     95-18/32   (+08/32)     2.718(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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