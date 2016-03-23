美国债市：美债收益率下跌，因投资者聚焦美联储官员讲话和即将出炉的数据

* 收益率下跌，交易量低

* 市场聚焦美联储决策者讲话和即将出炉的数据

路透纽约3月23日 - 美国公债收益率周三下跌，因投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)将何时进行下一次升息，市场聚焦包括下周将发布的3月就业报告在内的经济数据。

美联储上周对国内经济发表谨慎言论后收益率上涨，数位美联储官员本周对通胀和经济增长发表了较为乐观的评论。

“我们先观望一下，听听不同的联储官员都怎么讲，然后为未来两周出炉的数据做好准备，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

圣路易斯联储总裁布拉德周三称，尽管过去几周基于市场的通胀指标已经反弹，但他希望看到这些指标进一步走强。

美国指标10年期公债 价格上涨17/32，收益率报1.88%，周二尾盘报1.94%。

因周五为假期债市将休市，本周交易清淡，在周四发布耐久财数据、周五发布第四季国内生产总值数据前没有其它主要经济数据出炉。

“下周将聚焦周五将发布的就业数据，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)公债交易负责人Dan Mulholland称。

公债周二上扬，因布鲁塞尔发生袭击事件后出现避险买盘，午后因相对规模较大的企业债供应而回软。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+02/32) 0.852

五年期公债 98-30/32 (+09/32) 1.352

10年期公债 97-24/32 (+17/32) 1.875

30年期公债 96-30/32 (+1-14/32) 2.649(完)

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