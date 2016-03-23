美国债市：美债收益率下跌，因投资者聚焦美联储官员讲话和即将出炉的数据

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
* 收益率下跌，交易量低
* 市场聚焦美联储决策者讲话和即将出炉的数据
路透纽约3月23日 - 美国公债收益率周三下跌，因投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)将何时进行下一次升息，市场聚焦包括下周将发布的3月就业报告在内的经济数据。
美联储上周对国内经济发表谨慎言论后收益率上涨，数位美联储官员本周对通胀和经济增长发表了较为乐观的评论。
“我们先观望一下，听听不同的联储官员都怎么讲，然后为未来两周出炉的数据做好准备，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
圣路易斯联储总裁布拉德周三称，尽管过去几周基于市场的通胀指标已经反弹，但他希望看到这些指标进一步走强。
美国指标10年期公债 价格上涨17/32，收益率报1.88%，周二尾盘报1.94%。
因周五为假期债市将休市，本周交易清淡，在周四发布耐久财数据、周五发布第四季国内生产总值数据前没有其它主要经济数据出炉。
“下周将聚焦周五将发布的就业数据，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)公债交易负责人Dan Mulholland称。
公债周二上扬，因布鲁塞尔发生袭击事件后出现避险买盘，午后因相对规模较大的企业债供应而回软。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (+02/32) 0.852
五年期公债 98-30/32 (+09/32) 1.352
10年期公债 97-24/32 (+17/32) 1.875
30年期公债 96-30/32 (+1-14/32) 2.649(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江