美国债市：公债收益率在清淡交投中上涨，市场聚焦美联储政策

* 收益率上涨，投资者评估美联储政策 * 公债市场提前收市，周五将休市 * 财政部下周将标售880亿美元公债 路透纽约3月24日 - 美国公债收益率周四在清淡交投中上涨，因投资 者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时再次升息。 数位美联储官员在本周的讲话中语调更加鹰派，此前美联储上周的政 策会议被看作比预期更鸽派。 圣路易斯联储总裁布拉德周四称，距离下次美国升息“不远了”。美 联储在上周会议上按兵不动，只是略微下调了经济预估。 交易量偏低，本周交易时间缩短，周四于1800 GMT收市，周五将因复 活节假期闭市。 “本周交投都相当清淡，考虑到美联储的发言和上周公开市场委员会 会议，我认为人们还在努力寻找方向，”Cantor Fitzgerald利率策略师J ustin Lederer称。 美国指标10年期公债 价格下跌8/32，收益率报1.90%，周 三报1.88%。 继前夜下跌后，周四稍早公债价格上涨，因油价和股市下跌。 显示美国2月耐久财订单下降的数据发布后，公债收益率跌至盘中低 位。 商务部称，2月耐久财订单减少2.8%，1月增幅被下修至4.2%，耐久财 订单在过去四个月内有三个月下降。耐久财为使用时间在三年或三年以上 物品，范围涵盖从多士炉到飞机等。 “耐久财订单非常疲弱，将令国内生产总值被下修，”CRT Capital 政府公债策略部门负责人David Ader说。 美联储主席叶伦将于下周二发表讲话。下周五的3月就业报告将被密 切关注，以寻找是否持续改善的劳动力市场足以推动美联储进一步升息的 迹象。 “我们将看一看，是否这个数据足以为6月升息奠定基调，”Ader称 。 财政部将于下周标售新的中短期公债，包括周一标售260亿美元两年 期公债，周二标售340亿美元五年期公债，和周三标售280亿美元七年期公 债。 -----------------------1800 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (- 1/32) 0.873 五年期公债 98-25/32 (- 4/32) 1.380 10年期公债 97-17/32 (- 8/32) 1.902 30年期公债 96-14/32 (-16/32) 2.674(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)