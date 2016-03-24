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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 02:53 BJT

美国债市：公债收益率在清淡交投中上涨，市场聚焦美联储政策

* 收益率上涨，投资者评估美联储政策
    * 公债市场提前收市，周五将休市
    * 财政部下周将标售880亿美元公债

    路透纽约3月24日 - 美国公债收益率周四在清淡交投中上涨，因投资
者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时再次升息。
    
    数位美联储官员在本周的讲话中语调更加鹰派，此前美联储上周的政
策会议被看作比预期更鸽派。
    
    圣路易斯联储总裁布拉德周四称，距离下次美国升息“不远了”。美
联储在上周会议上按兵不动，只是略微下调了经济预估。
    
    交易量偏低，本周交易时间缩短，周四于1800 GMT收市，周五将因复
活节假期闭市。
    
    “本周交投都相当清淡，考虑到美联储的发言和上周公开市场委员会
会议，我认为人们还在努力寻找方向，”Cantor Fitzgerald利率策略师J
ustin Lederer称。
    
    美国指标10年期公债 价格下跌8/32，收益率报1.90%，周
三报1.88%。
    
    继前夜下跌后，周四稍早公债价格上涨，因油价和股市下跌。
    
    显示美国2月耐久财订单下降的数据发布后，公债收益率跌至盘中低
位。
    
    商务部称，2月耐久财订单减少2.8%，1月增幅被下修至4.2%，耐久财
订单在过去四个月内有三个月下降。耐久财为使用时间在三年或三年以上
物品，范围涵盖从多士炉到飞机等。 
    
    “耐久财订单非常疲弱，将令国内生产总值被下修，”CRT Capital
政府公债策略部门负责人David Ader说。
    
    美联储主席叶伦将于下周二发表讲话。下周五的3月就业报告将被密
切关注，以寻找是否持续改善的劳动力市场足以推动美联储进一步升息的
迹象。
    
    “我们将看一看，是否这个数据足以为6月升息奠定基调，”Ader称
。
    
    财政部将于下周标售新的中短期公债，包括周一标售260亿美元两年
期公债，周二标售340亿美元五年期公债，和周三标售280亿美元七年期公
债。
    
    -----------------------1800 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32    (- 1/32)     0.873
    五年期公债      98-25/32    (- 4/32)     1.380
    10年期公债     97-17/32    (- 8/32)     1.902
    30年期公债     96-14/32    (-16/32)     2.674(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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