美国债市：公债反弹，因美联储主席叶伦仍持鸽派论调

* 达拉斯联储总裁柯普朗支持谨慎升息

* 美国两年期、五年期和10年期公债收益率跌至四周低位

* 公债市场反弹限制对340亿美元五年期公债标售的需求

* 美国房价数据弱于预期，但消费者信心上涨

路透纽约3月29日 - 美国公债市场周二反弹，指标公债收益率触及四周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦重申之前的立场，即受全球风险影响，美联储仅会逐步升息。

美联储主席叶伦的观点与最近几日一些美联储其他官员的讲话形成鲜明对比，他们称，美国经济强劲到足以支持进一步升息，尽管中国经济增长具有不确定性和油市动荡。

“这比大部分人预计的更鸽派，”RBS Securities美国利率策略师Kevin McNeil称。

叶伦在纽约参加一项活动时发表的讲话与她在3月15-16日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的新闻发布会上的讲话如出一辙。

“鉴于经济前景风险，我认为委员会在调整政策时宜谨慎行事，”叶伦称。

达拉斯联储总裁柯普朗在德州另外一个活动上的讲话也呼应了叶伦的鸽派立场。

较短期公债领涨，因交易员将升息时点预估从年中调至年底。

分析师称，公债反弹，限制了对340亿美元五年期公债标售的需求。

“许多投资者对大举标购感到犹豫是情理之中的，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli在关于五年期公债标售结果的一份研究报告中称。

美国财政部将于周三标售280亿美元七年期公债 。

尾盘，指标10年期公债 价格上涨22/32，收益率报1.807%，较周一尾盘下跌8个基点，盘中触及1.805%的四周最低。

30年期公债 价格上涨逾一大点，收益率报2.604%，较周一尾盘下跌5个基点。

根据路透数据，两年期和五年期公债收益率 分别触及四周最低的0.7880%和1.270%。

美国公债市场最初跟随欧洲和日本公债市场走势上涨，因预计欧洲和日本央行将采取更多的刺激措施，以提振当地经济。

海外经济疲弱打击了美国出口商和制造商。周二发布的美国1月房价数据略低于预期，但3月美国消费者信心指数强于预期。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-06/32 (+13/32) 0.788

五年期公债 99-10/32 (+13/32) 1.270

10年期公债 98-13/32 (+20/32) 1.804

30年期公债 97-28/32 (+26/32) 2.603(完)

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