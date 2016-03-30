美国债市：短债收益率下滑，因交易商预期联储将缓步升息

* 美国将逐步升息的观点带动了收益率曲线趋陡的交易

* 七年期公债标售后，两年期、三年期公债收益率触及一个月低点

* ADP就业数据巩固了3月非农就业数据将强劲的观点

路透纽约3月30日 - 美国较短期公债收益率周三下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表了鸽派言论后，交易商愈发认为美联储在未来几个月仅会缓步升息。

这一缓慢升息的观点带动了一波令收益率曲线趋陡的交易，在这种交易中，投资人认为因未来通胀可能上升，较长期公债没有那么有利可图。

较长期公债表现不及短债，30年期公债 价格盘中下挫逾一大点。30年期公债/五年期公债收益率差升至一个月最高的1.39%。

“收益率曲线趋陡主要是因叶伦的讲话对通胀的基调相当的温和，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示，“她谈到了油价、谈到了中国，尽管通胀看上去可能正升温，但叶伦却有些不以为然。”

叶伦在周二的讲话中强调了全球经济的风险，并称美联储对升息宜谨慎行事。

在今日七年期公债标售获得稳健需求后，两年期和三年期公债收益率收在近一个月低点。

较短期公债收益率录得自9月来最大两日跌幅，较长期公债收益率则从周二触及的数周低点回升。

指标10年期公债 价格下滑3/32，七年期公债标售后价格缩减跌幅。收益率尾盘报1.825%，较周二尾盘升1个基点。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，3月美国民间就业岗位增加20万个，高于分析师预期。基金经理称，该报告巩固了对周五美国政府将发布强劲非农就业数据的预期。

“投资人关注的下一个重大事件将之周五的非农就业数据。显而易见，就业市场是经济中表现最强劲的领域之一，”Federated Investors多板块策略部门主管Don Ellenberger称。

路透访查的分析师预计，3月美国非农就业岗位增加20.5万，低于2月的24.2万。失业率将维持在八年低点4.9%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (+02/32) 0.761

五年期公债 99-30/32 (+21/32) 1.265

10年期公债 98-07/32 (-04/32) 1.825

30年期公债 96-30/32 (-25/32) 2.650(完)

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