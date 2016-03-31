美国债市：公债录得2011年来最佳季度表现，今日价格上涨

* 较短期公债收益率触及一个月低位，因押注升息路径偏鸽派

* 芝加哥PMI数据意外强劲，限制公债需求

* 一些投资者在周五的就业报告发布前观望

* 美国公债将录得2011年以来最佳季度表现-美银美林

路透纽约3月31日 - 美国公债价格周四收盘上涨，因基金经理增持较长期公债，以符合投资组合追踪的指标指数预期的月底变化。美债本季度录得四年半来最佳季度。

较短期公债收益率触及一个月低位，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缓慢升息，此前美联储主席叶伦本周发表鸽派讲话。

公债价格全天上下拉锯，但最终在下午交易中上涨，因投资者为周五的预计强劲的就业报告作准备。较长期公债价格一度下跌，此前芝加哥采购经理人(PMI)指数报告强于预期。

“本月有一些微妙，就业报告就在这个季度结束的第二天发布，通常人们不会在季度最后一天冒很大的风险，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

“通常在月底指数展期需要推低收益率，今天确实也在帮忙，”他称。

指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.774%，较周三下跌5.6个基点，10年期公债收益率第一季下跌50个基点，为自2012年第二季以来的最大季度跌幅。

两年期公债收益率 周四稍早触及0.725%的一个月低位，本季度上涨8个基点，3月稍早触及1%。

根据美银美林编辑的指数，今年第一季，美国公债总体回报3.01%，为2011年第三季以来最强季度表现。

短期公债收益率自周二以来下跌，此前叶伦在纽约经济俱乐部的讲话强调了全球经济风险，她称美联储在加息问题上应“谨慎行事”。

联邦基金利率期货走势暗示，大部分交易员现在预计，在4月26-27日召开的会议上升息的可能性仅为5%。

“叶伦的讲话绝对帮助澄清了情况，”Goldberg称，“我认为现在市场方向感略更清晰，但大家的疑问是，应该给经济数据多大的关注。”

下一个重要经济数据是将于周五1230 GMT发布的3月非农就业报告。

路透调查的分析师预计，美国3月增加20.5万个非农就业岗位，2月增加了24.2万。3月失业率预计仍在4.9%的八年低位。

-----------------------1941 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (+03/32) 0.725

五年期公债 100-07/32 (+10/32) 1.208

10年期公债 98-22/32 (+17/32) 1.772

30年期公债 97-22/32 (+29/32) 2.613(完)

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