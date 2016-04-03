重温稿-美国债市：短债收益率上涨，因就业和制造业数据强劲

(重温稿)

* 短债收益率从一个月低点反弹

* 较长期公债表现较好，因收益率曲线趋平交易

* 叶伦鸽派言论中和了3月就业和薪资增长数据的影响

* 美国制造业数据带动了经济成长的希望

路透纽约4月1日 - 美国短期公债收益率周五从一个月低点反弹，交投震荡，因强于预期的3月就业和制造业数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚将升息的观点。

又一强劲的非农就业报告，加之显示因强势美元和海外需求疲弱拖累的制造业出现复苏的数据对市场的影响，被本周稍早美联储主席叶伦表达的谨慎升息观点所中和。

但分析师和投资人表示，如果经济进一步扩张，未来几个月有可能升息，3月就业和制造业数据还没有强劲到能推动美联储加快预期的升息步幅。

周五的就业和制造业数据“显示美国经济继续稳健成长，但没有真正改变货币政策前景，特别是在近期叶伦讲话后，”Aberdeen全球宏观部门投资经理Luke Bartholomew表示。

周五，美国劳工部公布，3月非农就业岗位增加21.5万，平均时薪上升0.3%。供应管理协会(ISM)公布，3月制造业活动指数从2月的49.5升至51.8。

在录得四年半最佳季度表现后，美国公债市场在4-6月该季开局表现不稳。

对交易商对美联储政策看法改变最为敏感的两年期公债 收益率尾盘升4个基点，报0.772%，周四触及一个月低点0.725%。

较长期公债表现优于短债，因周五令人鼓舞的经济数据刺激了“收益率曲线趋平”的交易，即交易商基于美联储会升息的观点而青睐较长期公债。

“我的基准情境预估仍是今年升息两次，”Allianz Investment Management投资长Todd Hedtke表示。

根据CME集团的FedWatch程序，利率期货走势暗示交易商认为本月美联储几乎不可能升息，他们认为年底升息的几率为65%，周四为55%。

美国指标10年期公债 尾盘价格变动不大，收益率报1.786%，稍早触及一个月低点1.762%，日高为1.814%。

-----------------------1920 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (-02/32) 0.760

五年期公债 100-02/32 (-02/32) 1.237

10年期公债 98-18/32 (-01/32) 1.786

30年期公债 97-21/32 (+04/32) 2.614(完)

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