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债券 | 2016年 4月 6日 星期三 06:49 BJT

更正-美国债市：公债收益率触及2月以来最低，因美欧经济数据疲弱

(更正：正文倒数第三段译文有误，应为“看多美债的投资者比例较看空的投资者比例高出
约7个百分点”，而非“投资者所持公债多头头寸较空头头寸高出约7%”。)
    * 美国公债收益率跌至逾一个月最低
    * 美国贸易数据和欧元区PMI数据引发成长放缓忧虑
    * ISM服务业和职位空缺数据缓和对经济低迷的看法

    路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周二走低，长债收益率跌幅居前，触及逾一个月最
低，因美欧经济数据疲弱，给成长前景蒙阴，并提振投资者对避险公债的需求。
    
    亚特兰大联储GDPNow模型将美国首季成长预估下调至0.4%，因3月汽车销售不及预期，
且2月工厂订单减少。

    4月1日，该模型预计美国首季成长0.7%，3月时的预估高达2.3%。
    
    “人们对经济的担忧普遍加剧，”Action Economics的全球市场策略师Michael Wallac
e表示。
    
    影响亚特兰大联储GDP预估的另一个因素是，数据显示，美国2月贸易逆差增加2.6%，至
471亿美元，扩阔的幅度超过分析师的预期。
    
    并非所有的数据都令人失望。3月ISM美国服务业采购经理人指数(PMI)强于预期，从2月
的53.4增至54.5。另外，劳工部公布，2月职位空缺减少。
    
    不过，欧元区数据也不佳，3月综合PMI终值从53.7下修至53.1。德国工业订单也意外减
少，加剧了投资者的避险情绪。
    
    Wallace指出，还有其他一些因素也扶助削弱风险胃纳，其中包括冰岛总理辞职，国际
货币基金组织(IMF)总裁担忧全球成长疲弱，以及投资者对即将开始的业绩期感到不安。
    
    “所有这些因素相互交织，营造出对本已十分坚挺的公债价格有利的环境，”Wallace
说。
    
    摩根大通周二公布的数据显示，本周交易商对美国公债的看涨程度是2013年以来最高。
调查发现，看多美债的投资者比例较看空的投资者比例高出约7个百分点，为2013年11月18
日以来最高水平。
    
    根据路透数据，指标10年期公债收益率 盘中跌约6个基点，触及3月1日以来
最低1.717%。 
    
    30年期公债收益率 盘中触及2月24日以来最低2.537%。
       -----------------------1949 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-10/32  (+02/32)     0.720
    五年期公债      100-12/32  (+08/32)     1.174
    10年期公债     99-05/32   (+17/32)     1.720
    30年期公债     99-05/32 (+1-14/32)     2.541(完)  
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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