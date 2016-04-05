更正-美国债市：公债收益率触及2月以来最低，因美欧经济数据疲弱

(更正：正文倒数第三段译文有误，应为“看多美债的投资者比例较看空的投资者比例高出 约7个百分点”，而非“投资者所持公债多头头寸较空头头寸高出约7%”。) * 美国公债收益率跌至逾一个月最低 * 美国贸易数据和欧元区PMI数据引发成长放缓忧虑 * ISM服务业和职位空缺数据缓和对经济低迷的看法 路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周二走低，长债收益率跌幅居前，触及逾一个月最 低，因美欧经济数据疲弱，给成长前景蒙阴，并提振投资者对避险公债的需求。 亚特兰大联储GDPNow模型将美国首季成长预估下调至0.4%，因3月汽车销售不及预期， 且2月工厂订单减少。 4月1日，该模型预计美国首季成长0.7%，3月时的预估高达2.3%。 “人们对经济的担忧普遍加剧，”Action Economics的全球市场策略师Michael Wallac e表示。 影响亚特兰大联储GDP预估的另一个因素是，数据显示，美国2月贸易逆差增加2.6%，至 471亿美元，扩阔的幅度超过分析师的预期。 并非所有的数据都令人失望。3月ISM美国服务业采购经理人指数(PMI)强于预期，从2月 的53.4增至54.5。另外，劳工部公布，2月职位空缺减少。 不过，欧元区数据也不佳，3月综合PMI终值从53.7下修至53.1。德国工业订单也意外减 少，加剧了投资者的避险情绪。 Wallace指出，还有其他一些因素也扶助削弱风险胃纳，其中包括冰岛总理辞职，国际 货币基金组织(IMF)总裁担忧全球成长疲弱，以及投资者对即将开始的业绩期感到不安。 “所有这些因素相互交织，营造出对本已十分坚挺的公债价格有利的环境，”Wallace 说。 摩根大通周二公布的数据显示，本周交易商对美国公债的看涨程度是2013年以来最高。 调查发现，看多美债的投资者比例较看空的投资者比例高出约7个百分点，为2013年11月18 日以来最高水平。 根据路透数据，指标10年期公债收益率 盘中跌约6个基点，触及3月1日以来 最低1.717%。 30年期公债收益率 盘中触及2月24日以来最低2.537%。 -----------------------1949 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-10/32 (+02/32) 0.720 五年期公债 100-12/32 (+08/32) 1.174 10年期公债 99-05/32 (+17/32) 1.720 30年期公债 99-05/32 (+1-14/32) 2.541(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)