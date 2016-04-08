美国债市：公债收益率因油价上扬而上涨，30年期公债收益率连跌第四周

* 美国公债收益率上涨，因油价上扬和利率前景不明朗 * 叶伦对经济的评论推升对风险资产的需求 * 日本干预市场传言减弱波动性，推动市场 路透纽约4月8日 - 美国公债收益率周五从六周低位上涨，受助于油 价急升和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦关于升息的讲话，但 公债收益率连续第二周下跌，30年期公债收益率连续第四周下跌。 原油期货急升约6%，因美国和欧洲令人鼓舞的经济数据推高了需求将 上升的预期。 “看似各种不同的原因将市场拉向不同的方向，”法国兴业银行美国 利率策略负责人Subadra Rajappa称，“但我认为与油市的联动是影响市 场的首要因素。” 周四市场收盘后，叶伦与三位美联储前任主席贝南克、格林斯潘和沃 克尔共同出席了一次在纽约举行的活动。她在这一罕见的场合表示，金融 危机过去七年之后，美国就业市场现在已“接近”充分就业，这再次说明 ，通胀不会因强势美元和低油价而压抑太久。 美联储仍在升 息轨道上。 分析师称，叶伦上周警告称，疲弱的全球成长可能威胁美国经济。她 称美联储应该“谨慎”对待升息。这一警告与3月16日公开市场委员会会 议后的讲话如出一辙，令投资者关注美国以外的情势。 “之前联储关注的焦点是中国，以及各类数据，最近焦点转向日本， ”Standish副首席投资官Raman Srivastava称。 “考虑到日本公债市场和日圆的波动性，我认为一些波动外溢到其它 固定收益市场，”他称。 周五上午，日本财务大臣麻生太郎警告称，日圆快速升值“不合时宜 ”。他称，日圆兑美元最近上扬，在周四触及17个月高位是“一边倒”的 走势，日本将采取必要措施解决这个问题。 分析师称，日本央行干预将令美元兑日圆上涨，减少市场波动性，驱 动公债收益率和风险资产走高。 指标10年期公债 价格下跌8/32，收益率上涨近3个基点， 至1.716%，周四曾跌至2月24日以来最低。 30年期公债 价格下跌23/32，收益率上涨3个基点，报2.5 49%。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-11/32 (-) 0.699 五年期公债 100-15/32 (-02/32) 1.154 10年期公债 99-06/32 (-08/32) 1.717 30年期公债 98-30/32 (-24/32) 2.551(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)