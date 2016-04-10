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亚洲 | 2016年 4月 11日 星期一 07:02 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率因油价上扬而上涨，30年期公债收益率连跌第四周

* 美国公债收益率上涨，因油价上扬和利率前景不明朗
    * 叶伦对经济的评论推升对风险资产的需求
    * 日本干预市场传言减弱波动性，推动市场

    路透纽约4月8日 - 美国公债收益率周五从六周低位上涨，受助于油
价急升和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦关于升息的讲话，但
公债收益率连续第二周下跌，30年期公债收益率连续第四周下跌。
    
    原油期货急升约6%，因美国和欧洲令人鼓舞的经济数据推高了需求将
上升的预期。
    
    “看似各种不同的原因将市场拉向不同的方向，”法国兴业银行美国
利率策略负责人Subadra Rajappa称，“但我认为与油市的联动是影响市
场的首要因素。”
    
    周四市场收盘后，叶伦与三位美联储前任主席贝南克、格林斯潘和沃
克尔共同出席了一次在纽约举行的活动。她在这一罕见的场合表示，金融
危机过去七年之后，美国就业市场现在已“接近”充分就业，这再次说明
，通胀不会因强势美元和低油价而压抑太久。 美联储仍在升
息轨道上。
    
    分析师称，叶伦上周警告称，疲弱的全球成长可能威胁美国经济。她
称美联储应该“谨慎”对待升息。这一警告与3月16日公开市场委员会会
议后的讲话如出一辙，令投资者关注美国以外的情势。
    
    “之前联储关注的焦点是中国，以及各类数据，最近焦点转向日本，
”Standish副首席投资官Raman　Srivastava称。
    
    “考虑到日本公债市场和日圆的波动性，我认为一些波动外溢到其它
固定收益市场，”他称。
    
    周五上午，日本财务大臣麻生太郎警告称，日圆快速升值“不合时宜
”。他称，日圆兑美元最近上扬，在周四触及17个月高位是“一边倒”的
走势，日本将采取必要措施解决这个问题。
    
    分析师称，日本央行干预将令美元兑日圆上涨，减少市场波动性，驱
动公债收益率和风险资产走高。
    
    指标10年期公债 价格下跌8/32，收益率上涨近3个基点，
至1.716%，周四曾跌至2月24日以来最低。
    
    30年期公债 价格下跌23/32，收益率上涨3个基点，报2.5
49%。 
    
     -----------------------1931 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-11/32       (-)     0.699
    五年期公债      100-15/32  (-02/32)     1.154
    10年期公债     99-06/32   (-08/32)     1.717
    30年期公债     98-30/32   (-24/32)     2.551(完) 
 
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

    

 (编译 刘静；审校 母红)

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