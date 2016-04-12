美国债市：公债价格下跌，因油价和股市上涨导致公债需求减弱

* 收益率上涨，因油价和股市上涨拉低了对公债的需求 * 三年期公债标售获得间接买家强劲需求的支撑 * 财政部周三标售200亿美元10年期公债 路透纽约4月12日 - 美国公债收益率周二上涨，因油价和股市受沙特 和俄罗斯对冻产达成一致的报道提振而上涨，这减少了对避险公债的需求 。 全球油价触及五个月高位，此前俄罗斯国际文传电讯社引用多哈一位 外交人士称，两国在产油国4月17日会议前已就冻产计划达成一致。 公债最近数月受油价和股市下跌影响，因投资者寻找价格大跌可能快 将告终的迹象。 “公债市场现在超级关注油市...股市和油市的情况挺有帮助，”CRT Capital高级政府公债策略师Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格下跌17/32，收益率报1.78%，高于 周一尾盘的1.72%。 收益率上涨可能帮助提高了对财政部周二标售240亿美元三年期公债 的需求。 基金经理、外国央行等间接得标率占最新发售的三年期公债912828Q 52=的55.96%，这一比率为自1月以来最高，也是2009年12月以来第二高 。 “这表明非交易商参与需求强劲，可能海外需求也很强，”Lyngen称 。 美国政府周三将发售200亿美元10年期公债，周四将标售120亿美元30 年期公债。 投资者还关注将于周三发布的3月零售销售数据，以寻找第一季经济 增长力道的新指引。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对经济的预估与分析师和投资 者的预估出现分歧，后者预计增长相对更为缓慢，这在最近数月增加了市 场的波动性。 “债券市场总体上比大部分官方经济预估要悲观，”Janney Montgom ery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas称。 国际货币基金组织(IMF)周二下调了对美国和全球经济增长预估，称 长期疲弱造成全球经济易受货币大幅贬值和地缘政治冲突恶化等情况的冲 击。 这是该机构在过去一年内第四次下调全球经济增长预估。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (-02/32) 0.739 五年期公债 100-06/32 (-09/32) 1.214 10年期公债 98-19/32 (-17/32) 1.781 30年期公债 97-25/32 (-30/32) 2.607(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)