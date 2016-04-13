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债券 | 2016年 4月 14日 星期四 05:07 BJT

美国债市：公债收益率下跌，此前美国公债标售获强劲需求且经济数据疲弱

* 10年期公债标售后公债收益率下跌
    * 美国3月零售销售和生产者物价下跌
    * 标售为看涨走势清除道路

    路透4月13日 - 美国较长期公债收益率周三下跌，因10年期公债标售
获强劲需求，美国经济数据疲弱推高了对较长期公债的需求。
    
    分析师称，财政部标售的10年期公债投标倍数为1月以来最高，远高
于近期的平均水平。
    
    “这是一个很大的催化剂，”Action Economics全球固定收益分析董
事总经理Kim Rupert称。
    
    “从各方面看标售都获得了强劲需求，最近的标售就算不是很糟糕，
也都是表现平平，这是一段时间以来第一次看到一个好的标售，”他称。
    
    200亿美元的10年期公债得标利率为1.765%，得标倍数为2.75，远高
于近期2.62的平均水平。
    
    标售获强劲需求，加上逊于预期的美国生产者物价和零售销售数据，
将较长期公债收益率推低，此前大部分时间徘徊在平盘上下游走。
    
    美国3月零售销售意外下滑，因家庭减少汽车和其它商品开支，生产
者物价受累于服务成本下降抵消了能源价格上涨的影响，两个报告进一步
表明美国经济第一季大幅放缓。 
    
   　“温和的通胀对较长期公债起到支撑作用，所以在公债标售影响过
后，报告带来的利多影响犹在，”Rupert称。
    
    较短期公债基本未变，两年期公债收益率 报0.7504%。
    
    CRT Capital政府公债策略主管David Ader称，“今天上午的两份报
告偏疲弱，即零售销售和生产者物价指数(PPI)，我们对此没怎么行动，
然后标售获得强劲需求，我们采取了行动，所以看似看涨价格走势获得一
些动能。”
    
      美国30年期公债价格 尾盘上涨14/32，收益率报2.584%
，周二尾盘报2.604%。盘中稍早收益率触及逾一周高位。 
    
    指标10年期公债 收益率下跌接近2个基点，报1.763%。
    
    -----------------------2003 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-08/32  (-01/32)     0.750
    五年期公债      100-05/32  (-01/32)     1.219
    10年期公债     98-24/32   (+05/32)     1.766
    30年期公债     98-11/32   (+17/32)     2.580(完) 
 
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘静；审校 李军)

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