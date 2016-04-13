美国债市：公债收益率下跌，此前美国公债标售获强劲需求且经济数据疲弱

* 10年期公债标售后公债收益率下跌 * 美国3月零售销售和生产者物价下跌 * 标售为看涨走势清除道路 路透4月13日 - 美国较长期公债收益率周三下跌，因10年期公债标售 获强劲需求，美国经济数据疲弱推高了对较长期公债的需求。 分析师称，财政部标售的10年期公债投标倍数为1月以来最高，远高 于近期的平均水平。 “这是一个很大的催化剂，”Action Economics全球固定收益分析董 事总经理Kim Rupert称。 “从各方面看标售都获得了强劲需求，最近的标售就算不是很糟糕， 也都是表现平平，这是一段时间以来第一次看到一个好的标售，”他称。 200亿美元的10年期公债得标利率为1.765%，得标倍数为2.75，远高 于近期2.62的平均水平。 标售获强劲需求，加上逊于预期的美国生产者物价和零售销售数据， 将较长期公债收益率推低，此前大部分时间徘徊在平盘上下游走。 美国3月零售销售意外下滑，因家庭减少汽车和其它商品开支，生产 者物价受累于服务成本下降抵消了能源价格上涨的影响，两个报告进一步 表明美国经济第一季大幅放缓。 “温和的通胀对较长期公债起到支撑作用，所以在公债标售影响过 后，报告带来的利多影响犹在，”Rupert称。 较短期公债基本未变，两年期公债收益率 报0.7504%。 CRT Capital政府公债策略主管David Ader称，“今天上午的两份报 告偏疲弱，即零售销售和生产者物价指数(PPI)，我们对此没怎么行动， 然后标售获得强劲需求，我们采取了行动，所以看似看涨价格走势获得一 些动能。” 美国30年期公债价格 尾盘上涨14/32，收益率报2.584% ，周二尾盘报2.604%。盘中稍早收益率触及逾一周高位。 指标10年期公债 收益率下跌接近2个基点，报1.763%。 -----------------------2003 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-08/32 (-01/32) 0.750 五年期公债 100-05/32 (-01/32) 1.219 10年期公债 98-24/32 (+05/32) 1.766 30年期公债 98-11/32 (+17/32) 2.580(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)