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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 03:55 BJT

美国债市：油价缩减跌幅带动公债收益率上涨，投资人聚集下周美联储会议

* 公债收益率上涨，因油价缩减跌幅
    * 投资人关注下周美联储会议以寻找下次升息的线索

    路透纽约4月18日 - 美国公债收益率周一上涨，因油价缩减稍早跌幅
，且投资人聚集下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议。
    
    美国公债价格下滑，因看似投资人在周一盘初调整仓位，且因油价脱
离之前低点及股市由跌转升，公债价格扩大跌幅。
    
    美国公债在海外市场小涨，因在周日石油输出国组织(OPEC)同非OPEC
产油国未能达成冻产协议后，油价大跌。
    
    “油价对此间市场仍将非常重要，”D.A. Davidson固定收益交易部
门副总裁Mary Ann Hurley表示。
    
    指标10年期公债 跌6/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报
1.75%。
    
    由于本周没有重大经济数据公布，投资人的焦点放在下周的美联储会
议上。
    
    市场预计，美联储本月不太可能升息，但投资人将寻找其可能在6月
升息的任何迹象。
    
    CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示，声明中任何显示美联
储委员一致倾向在6月升息的迹象都是有用的。
    
    纽约联储总裁杜德利周一表示，经济状况“大致有利”，但美联储仍
对升息保持谨慎，因仍面临威胁。杜德利是美联储主席叶伦的亲密盟友，
且是联邦公开市场委员会(FOMC)拥有永久投票权的委员。
    
    ----------------------1903 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-08/32  (-01/32)     0.746
    五年期公债      100-03/32  (-03/32)     1.229
    10年期公债     98-22/32   (-06/32)     1.773
    30年期公债     98-08/32   (-16/32)     2.585(完) 
 
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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