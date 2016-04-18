美国债市：油价缩减跌幅带动公债收益率上涨，投资人聚集下周美联储会议

* 公债收益率上涨，因油价缩减跌幅 * 投资人关注下周美联储会议以寻找下次升息的线索 路透纽约4月18日 - 美国公债收益率周一上涨，因油价缩减稍早跌幅 ，且投资人聚集下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议。 美国公债价格下滑，因看似投资人在周一盘初调整仓位，且因油价脱 离之前低点及股市由跌转升，公债价格扩大跌幅。 美国公债在海外市场小涨，因在周日石油输出国组织(OPEC)同非OPEC 产油国未能达成冻产协议后，油价大跌。 “油价对此间市场仍将非常重要，”D.A. Davidson固定收益交易部 门副总裁Mary Ann Hurley表示。 指标10年期公债 跌6/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报 1.75%。 由于本周没有重大经济数据公布，投资人的焦点放在下周的美联储会 议上。 市场预计，美联储本月不太可能升息，但投资人将寻找其可能在6月 升息的任何迹象。 CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示，声明中任何显示美联 储委员一致倾向在6月升息的迹象都是有用的。 纽约联储总裁杜德利周一表示，经济状况“大致有利”，但美联储仍 对升息保持谨慎，因仍面临威胁。杜德利是美联储主席叶伦的亲密盟友， 且是联邦公开市场委员会(FOMC)拥有永久投票权的委员。 ----------------------1903 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-08/32 (-01/32) 0.746 五年期公债 100-03/32 (-03/32) 1.229 10年期公债 98-22/32 (-06/32) 1.773 30年期公债 98-08/32 (-16/32) 2.585(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)