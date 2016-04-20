美国债市：公债收益率触及三周高位，因油价上扬削弱对美债的避险需求

* 10年期美国公债收益率触及3月31日以来最高 * 风险意愿改善削弱了对美国公债的需求 * 关注美联储下周会议 路透纽约4月20日 - 美国公债收益率周三攀升至三周高位，因油价和 股市上扬，削弱了对美国公债的避险需求，另外，新一波公司债发售也重 压公债市场。 油价周三上扬4%，因之前公布的数据显示，上周美国原油库存增幅小 于预期，这也扶助推高股市。 “油市的转变非常大。看看至少在近几周风靡市场的‘风险意愿’， 以及目前油市向上突破，触及新高，所有这一切都重压公债市场，”加拿 大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部主管Tom Tucci表示。 高盛等企业发行公司债也重压公债，因本周没有影响投资者人气的重 大经济数据出炉。 在收益率向上突破自4月初以来一直坚守的一个狭窄区间后，部分投 资者卖出，公债价格扩大跌幅。 指标10年期公债价格 下跌20/32，收益率报1.85%，周二 报1.78%。自4月初以来，收益率一直陷于1.81-1.69%的区间内。 “公债价格目前跌穿了数个市场一度认为的支撑位，这促使部分投资 者卖出，”Tucci说，“这有点结清仓位的感觉。” 投资者密切关注下周举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会 议，从中寻找下次升息时机的新线索。 市场预计联储在本月会议上不会采取行动，一项市场指标还显示，投 资者预计6月升息的几率也仅有约11%。 市场预期偏低，可能会促使联储采取较为鹰派立场，这样，一旦联储 决定升息，投资者不会毫无准备。不过，联储对此持谨慎态度，因担心这 会引发市场恐慌，进而影响到他们升息的能力。 “我认为，他们会采用较为鹰派的措辞，但如果他们在尝试收紧市况 时用力过猛，可能造成金融市况收紧过度，”BMO Capital Markets驻纽 约的利率策略师Aaron Kohli表示。 欧洲央行料将在本周四的会议上重申其支持欧元区经济的计划 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-04/32 (-03/32) 0.806 五年期公债 99-21/32 (-11/32) 1.320 10年期公债 97-31/32 (-20/32) 1.852 30年期公债 96-24/32 (-1-10/32) 2.659(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)