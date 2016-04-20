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亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 04:08 BJT

美国债市：公债收益率触及三周高位，因油价上扬削弱对美债的避险需求

* 10年期美国公债收益率触及3月31日以来最高
    * 风险意愿改善削弱了对美国公债的需求
    * 关注美联储下周会议

    路透纽约4月20日 - 美国公债收益率周三攀升至三周高位，因油价和
股市上扬，削弱了对美国公债的避险需求，另外，新一波公司债发售也重
压公债市场。
    
    油价周三上扬4%，因之前公布的数据显示，上周美国原油库存增幅小
于预期，这也扶助推高股市。
    
    “油市的转变非常大。看看至少在近几周风靡市场的‘风险意愿’，
以及目前油市向上突破，触及新高，所有这一切都重压公债市场，”加拿
大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部主管Tom Tucci表示。
    
    高盛等企业发行公司债也重压公债，因本周没有影响投资者人气的重
大经济数据出炉。
    
    在收益率向上突破自4月初以来一直坚守的一个狭窄区间后，部分投
资者卖出，公债价格扩大跌幅。
    
    指标10年期公债价格 下跌20/32，收益率报1.85%，周二
报1.78%。自4月初以来，收益率一直陷于1.81-1.69%的区间内。
    
    “公债价格目前跌穿了数个市场一度认为的支撑位，这促使部分投资
者卖出，”Tucci说，“这有点结清仓位的感觉。”
    
    投资者密切关注下周举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会
议，从中寻找下次升息时机的新线索。
    
    市场预计联储在本月会议上不会采取行动，一项市场指标还显示，投
资者预计6月升息的几率也仅有约11%。
    
    市场预期偏低，可能会促使联储采取较为鹰派立场，这样，一旦联储
决定升息，投资者不会毫无准备。不过，联储对此持谨慎态度，因担心这
会引发市场恐慌，进而影响到他们升息的能力。
    
    “我认为，他们会采用较为鹰派的措辞，但如果他们在尝试收紧市况
时用力过猛，可能造成金融市况收紧过度，”BMO Capital Markets驻纽
约的利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    欧洲央行料将在本周四的会议上重申其支持欧元区经济的计划
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-04/32  (-03/32)     0.806
    五年期公债      99-21/32   (-11/32)     1.320
    10年期公债     97-31/32   (-20/32)     1.852
    30年期公债     96-24/32 (-1-10/32)     2.659(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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