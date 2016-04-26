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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 11:04 BJT

修正-美国债市：公债收益率触及四周高位，两年期公债标售需求平平

(更正：电头日期应为“4月25日”，而非“4月21日”)
    * 美国标售260亿美元两年期公债，需求平平
    * 3月新屋销售意外下跌支持公债需求
    * 预计美联储在本周政策会议上维持利率不变

    路透纽约4月25日 - 美国公债收益率周一升至四周高位，因投资者离
场观望。随着经济扩张显现冷却迹象，投资者期待从美国联邦储备理事会
(FED/美联储)的政策声明中寻找未来升息步伐线索。

    不愿建立新头寸的心态打击了260亿美元两年期公债的标售，这是本
周标售880亿美元新债标售的第一批。
    
    “在美联储会议前没人愿意过度押注，”Stone & McCarthy Researc
h Associates市场策略师John　Canavan在谈到今日交易量低于平均值时
称。
    
      美国3月新屋销售意外下跌，支撑了美国经济第一季增长疲弱的观
点，重燃了对美国公债的部分需求。2月新屋销售量被上修缓和了对3月数
据最初的负面看法，交易员称。
    
    考虑到最近令人失望的汽车销售、贸易和工厂活动数据，几乎没有分
析师和投资者预计美联储会在周二和周三的会议上加息。
    
    根据路透上周的调查，分析师预计美联储将在6月会议上加息25个基
点至0.50-0.75%。
    
    “他们想保持6月升息的可能性，但很难，没有刺激他们加息的因素
，”Schwab Center　for Financial Research首席固定收益策略师Kathy
 Jones称。
    
    美国指标10年期公债 价格下跌3/32，收益率尾盘报1.899
%，全日上涨1个基点。根据路透数据，周一稍早，10年期公债收益率触及
1.907%，为3月28日以来最高。
    
    两年期公债收益率 尾盘报0.834%，较上周五收盘高1个基
点。两年期公债对交易员对美联储政策的预期很敏感。

    最新标售的两年期公债 得标利率为0.842%，3月时拍
卖两年期公债 的得标利率为0.877%。
    
    较之3月标售，投资者购买两年期公债的规模减少，使得一级交易商
，或23家大型华尔街公司在今日标售中的购买比率为五个月来最大。
    
    财政部将于周二标售340亿美元五年期公债 ，周四标
售280亿美元七年期公债 。
    
    -----------------------1859 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-3/32     (- 1/32)    0.834
    五年期公债      99-14/32    (- 2/32)     1.370
    10年期公债     97-17/32    (- 4/32)     1.902
    30年期公债     95-15/32    (-13/32)     2.724(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘静；审校 母红)

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