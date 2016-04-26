修正-美国债市：公债收益率触及四周高位，两年期公债标售需求平平

(更正：电头日期应为“4月25日”，而非“4月21日”) * 美国标售260亿美元两年期公债，需求平平 * 3月新屋销售意外下跌支持公债需求 * 预计美联储在本周政策会议上维持利率不变 路透纽约4月25日 - 美国公债收益率周一升至四周高位，因投资者离 场观望。随着经济扩张显现冷却迹象，投资者期待从美国联邦储备理事会 (FED/美联储)的政策声明中寻找未来升息步伐线索。 不愿建立新头寸的心态打击了260亿美元两年期公债的标售，这是本 周标售880亿美元新债标售的第一批。 “在美联储会议前没人愿意过度押注，”Stone & McCarthy Researc h Associates市场策略师John Canavan在谈到今日交易量低于平均值时 称。 美国3月新屋销售意外下跌，支撑了美国经济第一季增长疲弱的观 点，重燃了对美国公债的部分需求。2月新屋销售量被上修缓和了对3月数 据最初的负面看法，交易员称。 考虑到最近令人失望的汽车销售、贸易和工厂活动数据，几乎没有分 析师和投资者预计美联储会在周二和周三的会议上加息。 根据路透上周的调查，分析师预计美联储将在6月会议上加息25个基 点至0.50-0.75%。 “他们想保持6月升息的可能性，但很难，没有刺激他们加息的因素 ，”Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略师Kathy Jones称。 美国指标10年期公债 价格下跌3/32，收益率尾盘报1.899 %，全日上涨1个基点。根据路透数据，周一稍早，10年期公债收益率触及 1.907%，为3月28日以来最高。 两年期公债收益率 尾盘报0.834%，较上周五收盘高1个基 点。两年期公债对交易员对美联储政策的预期很敏感。 最新标售的两年期公债 得标利率为0.842%，3月时拍 卖两年期公债 的得标利率为0.877%。 较之3月标售，投资者购买两年期公债的规模减少，使得一级交易商 ，或23家大型华尔街公司在今日标售中的购买比率为五个月来最大。 财政部将于周二标售340亿美元五年期公债 ，周四标 售280亿美元七年期公债 。 -----------------------1859 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-3/32 (- 1/32) 0.834 五年期公债 99-14/32 (- 2/32) 1.370 10年期公债 97-17/32 (- 4/32) 1.902 30年期公债 95-15/32 (-13/32) 2.724(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)