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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 04:31 BJT

美国债市：公债上涨，因经济增长疲弱加重升息疑虑

* 美国第一季GDP增长率令人失望，初请失业金人数增加
    * 较短期公债持坚，因逐渐升息观点
    * 日本央行意外维持政策不变，激发公债避险需求
    * 美国标售280亿美元七年期公债，需求强劲

    路透纽约4月28日 - 美国公债价格周四上涨，两年期收益率触及一周
低位，因首季经济增长疲弱，加重了交易员对美国联邦储备理事会(FED/
美联储)是否会在6月升息的疑虑。
    
    分析师称，股市下跌，日本央行意外决定不推出更多刺激举措，激发
了对美国公债的避险需求。
    
    财政部今日标售280亿美元七年期公债获强劲需求，也在下午助涨了
公债价格升势。
    
    “(增长)数据令人失望，且经济已实现充分就业，现在我预计联储不
会在6月行动，”Allianz Investment-U.S.副总裁John Bredemus称。
    
    美国第一季国内生产总值(GDP)增长0.5%，创两年来最慢增速，上周
初请失业金人数从42年半低位攀升。
    
    疲弱的GDP数据加重了对进一步升息的疑虑，即使美联储在周三发表
的政策政策声明中暗示，可能考虑升息。
    
    根据路透数据，利率期货走势暗示，交易员预计联储在6月14-15日会
议上升息的可能性为15%，低于周三的20%。
    
    两年期公债 收益率下跌至0.786%，为逾一周来最低，因6
月升息的可能性下降。
    
    在隔夜交易中，公债价格受到避险需求的提振，此前日本央行没有进
一步下调已经为负的利率，以推动疲弱的经济，这令投资者感到意外。日
本央行的决定打击了全球股市，令日圆急升。
    
    较长期公债跑输较短期公债，因第一季美国基础通胀上涨速度快于预
期，至联储2%的目标之上，减弱了持有较长期公债的吸引力。
    
    政府称，美国第一季核心个人消费支出(PCE)物价指数上涨2.1%，高
于接受路透调查的分析师预估的上涨1.9%。
    
    在七年期公债标售获强劲需求、美股扩大跌幅后，较长期公债卖盘减
弱。
    
    指标10年期公债 价格上涨8/32，收益率报1.831%，较周
三下跌3个基点，低于周二触及的近五周高位1.941%。
    
    30年期公债 收益率下跌近1个基点至2.690%，从盘中高位
2.725%回落。
    
     -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (+04/32)     0.786
    五年期公债      100-13/32  (+07/32)     1.291
    10年期公债     98-06/32   (+09/32)     1.828
    30年期公债     96-06/32   (+07/32)     2.687(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    
    

 (编译 刘静；审校 母红)

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