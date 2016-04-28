美国债市：公债上涨，因经济增长疲弱加重升息疑虑

* 美国第一季GDP增长率令人失望，初请失业金人数增加 * 较短期公债持坚，因逐渐升息观点 * 日本央行意外维持政策不变，激发公债避险需求 * 美国标售280亿美元七年期公债，需求强劲 路透纽约4月28日 - 美国公债价格周四上涨，两年期收益率触及一周 低位，因首季经济增长疲弱，加重了交易员对美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)是否会在6月升息的疑虑。 分析师称，股市下跌，日本央行意外决定不推出更多刺激举措，激发 了对美国公债的避险需求。 财政部今日标售280亿美元七年期公债获强劲需求，也在下午助涨了 公债价格升势。 “(增长)数据令人失望，且经济已实现充分就业，现在我预计联储不 会在6月行动，”Allianz Investment-U.S.副总裁John Bredemus称。 美国第一季国内生产总值(GDP)增长0.5%，创两年来最慢增速，上周 初请失业金人数从42年半低位攀升。 疲弱的GDP数据加重了对进一步升息的疑虑，即使美联储在周三发表 的政策政策声明中暗示，可能考虑升息。 根据路透数据，利率期货走势暗示，交易员预计联储在6月14-15日会 议上升息的可能性为15%，低于周三的20%。 两年期公债 收益率下跌至0.786%，为逾一周来最低，因6 月升息的可能性下降。 在隔夜交易中，公债价格受到避险需求的提振，此前日本央行没有进 一步下调已经为负的利率，以推动疲弱的经济，这令投资者感到意外。日 本央行的决定打击了全球股市，令日圆急升。 较长期公债跑输较短期公债，因第一季美国基础通胀上涨速度快于预 期，至联储2%的目标之上，减弱了持有较长期公债的吸引力。 政府称，美国第一季核心个人消费支出(PCE)物价指数上涨2.1%，高 于接受路透调查的分析师预估的上涨1.9%。 在七年期公债标售获强劲需求、美股扩大跌幅后，较长期公债卖盘减 弱。 指标10年期公债 价格上涨8/32，收益率报1.831%，较周 三下跌3个基点，低于周二触及的近五周高位1.941%。 30年期公债 收益率下跌近1个基点至2.690%，从盘中高位 2.725%回落。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+04/32) 0.786 五年期公债 100-13/32 (+07/32) 1.291 10年期公债 98-06/32 (+09/32) 1.828 30年期公债 96-06/32 (+07/32) 2.687(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)