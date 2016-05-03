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债券 | 2016年 5月 4日 星期三 06:30 BJT

更正-美国债市：公债收益率跌至近两周低点，因担心经济成长缓慢

(更正：因英文原文有误，修改第六段30年期公债代码)
    * 澳洲降息和中国数据助燃经济成长忧虑
    * 公债收益率降至4月20日来最低水准
    * 美联储官员称需要强劲的数据，6月才会升息

    路透纽约5月3日 - 美国公债收益率周二普降，至近两周最低水准；此前中国公布的数
据疲弱，且澳洲意外降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。
    
    财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过
程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。 
    
    在澳洲央行意外降息至1.75%的纪录低点后，美国公债收益率开始下滑。路透访查的分
析师多数预计澳洲央行维持利率不变。
    
    “我认为投资人正意识到货币政策已经竭尽所能，再要货币政策起到大的作用将有困难
，经济成长看来没有在加速。”道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示。
    
    美国公债收益率触及4月20日来最低水准，指标10年期公债 价格升20/32，
收益率报1.798%，低于周一的1.865%以及上周二的1.941%。
    
    30年期公债 价格升逾一大点，收益率跌6个基点，报2.659%。
    
    “今年迄今一直是三大因素影响债市，今日走势也是如此，”Baring Asset Managemen
t投资经理Matthew Whitbread表示，“这三大因素是央行政策、通缩忧虑或缺乏通胀以及经
济成长忧虑。”
    
    自上周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布将维持利率不变，并承认经济成长看似
放缓后，公债收益率普遍下滑。美联储在政策声明中未显露出急于升息的迹象。
    
    周二，两位美联储官员讲话。亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯都
表达了在6月会议上升息的可能性，但也称他们要看到强劲的美国经济数据，才会赞成在下
月升息。
    
    -----------------------1928 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-32/32   (+02/32)     0.758
    五年期公债      100-19/32  (+10/32)     1.254
    10年期公债     98-15/32   (+20/32)     1.796
    30年期公债     96-26/32 (+1-08/32)     2.656(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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