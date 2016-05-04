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债券 | 2016年 5月 5日 星期四 06:50 BJT

重发-美国债市：公债收益率跟随股市下跌，美国今日公布的数据好坏不一

(重发以调整格式)
    * 美国就业数据弱于预期，收益率跌至两周低位
    * 强劲的服务业、工厂和贸易数据发布后，收益率反弹
    * 数据强劲，改变了投资者对联储升息前景的押注

    路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周三下跌，因美国今日公布的一波经济数据未能为
判断美国经济体质状况，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将多快进行下一次升息提供清
晰线索。
    
    公债收益率在窄幅区间内波动，但在下午交易中小幅下滑，因美国股市和油价下跌。
    
    “今天走势反复，公债价格守住小幅上涨，受助于股市下跌和油价扭转升势，”Cantor
 Fitzgerald美债分析师Justin Lederer称，“基本上在昨日收盘水平的上下交易。”
    
    在弱于预期的美国民间就业数据发布后，公债收益率下跌，但在强于预期的美国贸易、
制造业和服务业数据发布后，收益率又反弹。
    
    在民间数据服务机构ADP的数据发布后，10年期公债 收益率曾触及4月20日
来最低。该数据显示，4月民间就业岗位增幅为三年来最低。
    
    早间尾段，在强于预期的工厂订单和服务业活动数据发布后， 10年期收益率回升至接
近周二尾盘的水平。10年期公债价格尾盘上涨5/32，收益率报1.78%。各个年期公债收益率
都在略低于周二尾盘水平徘徊。
    
    特别值得公债投资人注意的是，美国供应管理协会(ISM)非制造业指数报告中，投入物
价指数今年来首次上涨，升至2015年5月以来最高水平。
    
    该指数暗示美国规模巨大的服务业的通胀压力在提升，可能为美联储提前，而不是推迟
升息提供理据。
    
    FTN Financial分析师Jay Morelock称，良好的服务业数据，加上工厂订单增加，贸易
逆差降至一年多来最低，挑战了一些交易员的联储不会在6月会议上升息的预期。
    
    “服务业对美国经济来说太重要，”Morelock称。
    
    根据CME Group的FedWatch，利率期货市场走势暗示，6月升息的机率只有13%，首个升
息机率超过50%的联储会议要等到12月。
    
     -----------------------1907 GMT------------------------- 
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-01/32  (+01/32)     0.742
    五年期公债      100-21/32  (+03/32)     1.237
    10年期公债     98-19/32   (+05/32)     1.782
    30年期公债     97-04/32   (+12/32)     2.641(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 

 (编译 刘静；审校 李军)
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