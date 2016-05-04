重发-美国债市：公债收益率跟随股市下跌，美国今日公布的数据好坏不一

(重发以调整格式) * 美国就业数据弱于预期，收益率跌至两周低位 * 强劲的服务业、工厂和贸易数据发布后，收益率反弹 * 数据强劲，改变了投资者对联储升息前景的押注 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周三下跌，因美国今日公布的一波经济数据未能为 判断美国经济体质状况，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将多快进行下一次升息提供清 晰线索。 公债收益率在窄幅区间内波动，但在下午交易中小幅下滑，因美国股市和油价下跌。 “今天走势反复，公债价格守住小幅上涨，受助于股市下跌和油价扭转升势，”Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Lederer称，“基本上在昨日收盘水平的上下交易。” 在弱于预期的美国民间就业数据发布后，公债收益率下跌，但在强于预期的美国贸易、 制造业和服务业数据发布后，收益率又反弹。 在民间数据服务机构ADP的数据发布后，10年期公债 收益率曾触及4月20日 来最低。该数据显示，4月民间就业岗位增幅为三年来最低。 早间尾段，在强于预期的工厂订单和服务业活动数据发布后， 10年期收益率回升至接 近周二尾盘的水平。10年期公债价格尾盘上涨5/32，收益率报1.78%。各个年期公债收益率 都在略低于周二尾盘水平徘徊。 特别值得公债投资人注意的是，美国供应管理协会(ISM)非制造业指数报告中，投入物 价指数今年来首次上涨，升至2015年5月以来最高水平。 该指数暗示美国规模巨大的服务业的通胀压力在提升，可能为美联储提前，而不是推迟 升息提供理据。 FTN Financial分析师Jay Morelock称，良好的服务业数据，加上工厂订单增加，贸易 逆差降至一年多来最低，挑战了一些交易员的联储不会在6月会议上升息的预期。 “服务业对美国经济来说太重要，”Morelock称。 根据CME Group的FedWatch，利率期货市场走势暗示，6月升息的机率只有13%，首个升 息机率超过50%的联储会议要等到12月。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.742 五年期公债 100-21/32 (+03/32) 1.237 10年期公债 98-19/32 (+05/32) 1.782 30年期公债 97-04/32 (+12/32) 2.641(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)