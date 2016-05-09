美国债市：公债收益率下滑，因预计6月升息可能性降低

* 公债收益率下滑，因预计6月升息可能性降低 * 本周美国财政部将发售620亿美元公债 * 下一个经济焦点将是周五出炉的零售销售报告 路透纽约5月9日 - 美国公债收益率周一下滑，因在上周五美国公布 逊于预期的4月就业数据后，投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储) 将在6月加息的预期降温。 在数据显示4月非农就业岗位增幅为七个月最少后，公债收益率上周 五降至一个月低点，但由于投资人将焦点放在薪资成长，公债收益率当日 终场收高。薪资增长预示通胀可能上升。 周一公债收益率再度下滑，因投资人揣摩美联储何时可能升息，且在 周五美国公布4月零售销售报告前，没有其他重要经济数据公布。 “投资人看来仍聚焦疲弱的就业报告，”D.A. Davidson固定收益交 易部门副总裁Mary Ann Hurley表示，“在周五前，本周的其他经济数据 都不是很重要。” 指标10年期公债 升6/32，收益率报1.76%，上周五尾盘报 1.78%。在上周五美国公布就业报告后，该收益率一度跌至4月11日来最低 的1.71%。 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示 ，美联储目前的货币政策立场适切，因低利率扶助带动工人重返就业大军 ，但又不会给通胀带来太大推升的压力。 上周五，纽约联储杜德利则表示，今年升息两次仍是“合理的预期” ，尽管就业数据转弱。 根据路透上周五进行的调查，一级市场交易商均放弃了美联储6月升 息的预期，多数现预计美联储下一次升息要到9月。 投资人在期待本周规模相对较大的公债供应和美国政府的季度再融资 ，以及大量企业债发售。 “美国财政部将发售相当数量的债券，且市场传闻还有一定数量的企 业债发售。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen称。 本周美国财政部发售的620亿美元公债中包括周二的240亿美元三年期 公债，周三230亿美元10年期公债和周四150亿美元30年期公债。 -----------------------1903 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (+02/32) 0.714 五年期公债 100-27/32 (+05/32) 1.200 10年期公债 98-27/32 (+06/32) 1.756 30年期公债 97-21/32 (+09/32) 2.615(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)