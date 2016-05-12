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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 04:33 BJT

美国债市：公债价格下滑，因波士顿联储总裁看好经济前景

* 如数据证实经济强劲，美联储应加息－罗森格伦
    * 美国发售150亿美元30年期公债，需求稳健
    * 关注周五出炉的零售销售和PPI数据

    路透纽约5月12日 - 美国公债价格周四下滑，此前一美国联邦储备理
事会(FED/美联储)官员表示，如果经济数据证实第二季就业市场和通胀前
景改善，美联储应该加息，并指出市场对经济的看法过于悲观。
    
   波士顿联储总裁罗森格伦的讲话显示，未来几个月，来自美联储内部
的升息压力会不断增加。罗森格伦今年在美联储利率制定委员会有投票权
。
    
    这也凸显美联储官员和投资人在经济预期方面仍存分歧。投资人认为
明年年中前美联储升息的可能性不高。
    
    “罗森格伦对今年消费者的表现期望颇高，”BMO Capital Markets
利率策略师Aaron Kohli称。
    
    不过，Kohli表示，美联储“在判断经济数据上不断出错。市场将对
联储官员的讲话打折扣，不是因为他们不相信联储升息的意愿，而是因为
怀疑联储的能力。”
    
    周四公布的数据显示，上周初请失业金人数增至逾一年最高，而4月
美国进口物价上升，但不及分析师预估。
    
    “我们本应看到通胀数据改善的迹象，但没有出现。我认为市场会下
调PPI和CPI预期。”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。
    
    美国周五将发布4月生产者物价指数(PPI)，以及备受期待的4月零售
销售报告，4月消费者物价指数(CPI)将在下周二出炉。
    
    过去两周半，美国公债收益率下滑，因投资人担心全球经济成长放缓
以及通胀低迷。
    
    周四发布的路透调查显示，预计美联储要等到9月才会升息，因需要
看到通胀上升的明确迹象。
    
    指标10年期公债 收低9/32，收益率报1.76%，周三尾盘
报1.73%。10年期公债收益率从4月26日触及的1.94%高位回落。
    
    收益率上升扶助今日财政部标售150亿美元30年期公债获得稳健的需
求，这是本周620亿美元新债发售的最后一笔。
    
    今日30年期公债标售得标利率为2.615%，较标售前二级市场水准高约
1个基点。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债       99-31/32   (-02/32)     0.762
    五年期公债       100-21/32  (-07/32)     1.242
    10年期公债      98-25/32   (-09/32)     1.759
    30年期公债      97-22/32   (-21/32)     2.613(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 

 (编译 李军; 审校 母红)

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