美国债市：公债价格下滑，因波士顿联储总裁看好经济前景

* 如数据证实经济强劲，美联储应加息－罗森格伦 * 美国发售150亿美元30年期公债，需求稳健 * 关注周五出炉的零售销售和PPI数据 路透纽约5月12日 - 美国公债价格周四下滑，此前一美国联邦储备理 事会(FED/美联储)官员表示，如果经济数据证实第二季就业市场和通胀前 景改善，美联储应该加息，并指出市场对经济的看法过于悲观。 波士顿联储总裁罗森格伦的讲话显示，未来几个月，来自美联储内部 的升息压力会不断增加。罗森格伦今年在美联储利率制定委员会有投票权 。 这也凸显美联储官员和投资人在经济预期方面仍存分歧。投资人认为 明年年中前美联储升息的可能性不高。 “罗森格伦对今年消费者的表现期望颇高，”BMO Capital Markets 利率策略师Aaron Kohli称。 不过，Kohli表示，美联储“在判断经济数据上不断出错。市场将对 联储官员的讲话打折扣，不是因为他们不相信联储升息的意愿，而是因为 怀疑联储的能力。” 周四公布的数据显示，上周初请失业金人数增至逾一年最高，而4月 美国进口物价上升，但不及分析师预估。 “我们本应看到通胀数据改善的迹象，但没有出现。我认为市场会下 调PPI和CPI预期。”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。 美国周五将发布4月生产者物价指数(PPI)，以及备受期待的4月零售 销售报告，4月消费者物价指数(CPI)将在下周二出炉。 过去两周半，美国公债收益率下滑，因投资人担心全球经济成长放缓 以及通胀低迷。 周四发布的路透调查显示，预计美联储要等到9月才会升息，因需要 看到通胀上升的明确迹象。 指标10年期公债 收低9/32，收益率报1.76%，周三尾盘 报1.73%。10年期公债收益率从4月26日触及的1.94%高位回落。 收益率上升扶助今日财政部标售150亿美元30年期公债获得稳健的需 求，这是本周620亿美元新债发售的最后一笔。 今日30年期公债标售得标利率为2.615%，较标售前二级市场水准高约 1个基点。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-02/32) 0.762 五年期公债 100-21/32 (-07/32) 1.242 10年期公债 98-25/32 (-09/32) 1.759 30年期公债 97-22/32 (-21/32) 2.613(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)