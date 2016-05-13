美国债市：公债收益率曲线走平，因美国经济数据趋强

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
* 零售销售数据强于预期 * 两年期和10年期公债收益率曲线为两个月来最平 * 收益率在数据发布后短暂上涨，之后回落 路透纽约5月13日 - 美国公债收益率曲线周五为两个月来最平，此前 发布的数据显示，美国4月零售销售增幅为一年来最大，表明经济在第一 季几乎停滞后重获动能。 美国商务部周五报告称，上月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来 最大增幅，3月经修正后为下跌0.3%，前值为下跌0.4%。 “零售销售普遍高于预期，”CRT Capital政府公债策略部主管David Ader说。 数据发布后，中短期公债跑输长债，使两年期和10年期公债收益率差 从数据发布前的97个基点收窄至94.5个基点，收益率曲线 为3月8日来最平。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四称，市场对经济的看法过于悲 观，可能会进一步收紧货币政策。他的讲话发表后，收益率曲线趋平。罗 森格伦今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。 “罗森格伦的观点略偏鹰派...他的讲话发表后，收益率曲线开始趋 平，今日这一势头继续，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)公债交 易负责人Dan Mulholland称。 较长期公债也有不错的买需，因股市和油价下跌，德债反弹。 公债收益率曲线在过去两周半一直呈趋平走势，因担心全球增长放缓 和通胀温和。 指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.71%，低于 周四的1.76%，在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。 投资者和联储官员对经济成长的预期存在很大的差异，大部分联储 官员认为，今年可能进一步升息，而市场价格走势暗示，直到明年初才会 升息。 美国生产者物价指数4月也上涨，因能源价格增长，不过，服务业成 本仅小幅增加，暗示通胀在未来数月增长温和。 3月美国企业库存增幅大于预期，因汽车库存增幅为2013年来最大， 表明疲弱的第一季经济增长初估值可能被上修。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.754 五年期公债 100-26/32 (+05/32) 1.209 10年期公债 99-09/32 (+16/32) 1.705 30年期公债 98-29/32 (+1-07/32) 2.552(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。