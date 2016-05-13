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亚洲 | 2016年 5月 14日 星期六 04:03 BJT

美国债市：公债收益率曲线走平，因美国经济数据趋强

* 零售销售数据强于预期
    * 两年期和10年期公债收益率曲线为两个月来最平
    * 收益率在数据发布后短暂上涨，之后回落

    路透纽约5月13日 - 美国公债收益率曲线周五为两个月来最平，此前
发布的数据显示，美国4月零售销售增幅为一年来最大，表明经济在第一
季几乎停滞后重获动能。
    
    美国商务部周五报告称，上月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来
最大增幅，3月经修正后为下跌0.3%，前值为下跌0.4%。
    
    “零售销售普遍高于预期，”CRT Capital政府公债策略部主管David
 Ader说。
    
    数据发布后，中短期公债跑输长债，使两年期和10年期公债收益率差
 从数据发布前的97个基点收窄至94.5个基点，收益率曲线
为3月8日来最平。
    
    波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四称，市场对经济的看法过于悲
观，可能会进一步收紧货币政策。他的讲话发表后，收益率曲线趋平。罗
森格伦今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。
    
    “罗森格伦的观点略偏鹰派...他的讲话发表后，收益率曲线开始趋
平，今日这一势头继续，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)公债交
易负责人Dan Mulholland称。
    
    较长期公债也有不错的买需，因股市和油价下跌，德债反弹。
    
    公债收益率曲线在过去两周半一直呈趋平走势，因担心全球增长放缓
和通胀温和。
    
    指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.71%，低于
周四的1.76%，在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。
    
     投资者和联储官员对经济成长的预期存在很大的差异，大部分联储
官员认为，今年可能进一步升息，而市场价格走势暗示，直到明年初才会
升息。
    
    美国生产者物价指数4月也上涨，因能源价格增长，不过，服务业成
本仅小幅增加，暗示通胀在未来数月增长温和。
    
    3月美国企业库存增幅大于预期，因汽车库存增幅为2013年来最大，
表明疲弱的第一季经济增长初估值可能被上修。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债       99-32/32   (+01/32)     0.754
    五年期公债       100-26/32  (+05/32)     1.209
    10年期公债      99-09/32   (+16/32)     1.705
    30年期公债      98-29/32 (+1-07/32)     2.552(完)
  
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 

    

 (编译 刘静；审校 母红)

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