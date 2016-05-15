重温稿-美国债市：公债收益率曲线走平，因美国经济数据趋强

* 零售销售数据强于预期 * 两年期和10年期公债收益率曲线为两个月来最平 * 收益率在数据发布后短暂上涨，之后回落 路透纽约5月13日 - 美国公债收益率曲线周五为两个月来最平，此前 发布的数据显示，美国4月零售销售增幅为一年来最大，表明经济在第一 季几乎停滞后重获动能。 美国商务部周五报告称，上月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来 最大增幅，3月经修正后为下跌0.3%，前值为下跌0.4%。 “零售销售普遍高于预期，”CRT Capital政府公债策略部主管David Ader说。 数据发布后，中短期公债跑输长债，使两年期和10年期公债收益率差 从数据发布前的97个基点收窄至94.5个基点，收益率曲线 为3月8日来最平。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四称，市场对经济的看法过于悲 观，可能会进一步收紧货币政策。他的讲话发表后，收益率曲线趋平。罗 森格伦今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。 “罗森格伦的观点略偏鹰派...他的讲话发表后，收益率曲线开始趋 平，今日这一势头继续，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)公债交 易负责人Dan Mulholland称。 较长期公债也有不错的买需，因股市和油价下跌，德债反弹。 公债收益率曲线在过去两周半一直呈趋平走势，因担心全球增长放缓 和通胀温和。 指标10年期公债 价格上涨16/32，收益率报1.71%，低于 周四的1.76%，在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。 投资者和联储官员对经济成长的预期存在很大的差异，大部分联储 官员认为，今年可能进一步升息，而市场价格走势暗示，直到明年初才会 升息。 美国生产者物价指数4月也上涨，因能源价格增长，不过，服务业成 本仅小幅增加，暗示通胀在未来数月增长温和。 3月美国企业库存增幅大于预期，因汽车库存增幅为2013年来最大， 表明疲弱的第一季经济增长初估值可能被上修。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.754 五年期公债 100-26/32 (+05/32) 1.209 10年期公债 99-09/32 (+16/32) 1.705 30年期公债 98-29/32 (+1-07/32) 2.552(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)