更正-美国债市：短期公债收益率接近三周高位，因数据提升了联储升息的可能性

标题新闻：意大利央行称必须再挹注15亿欧元金援，才能确保2015年政府救助的四家小银行顺利出售
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(更正：因译文有误，倒数第四段“从周一尾盘的0.823%攀升了近4个基 点”应改为“从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0.823% ”) * 短债收益率触及4月底以来最高 * 指标公债收益率基本持稳，因核心CPI接近预期 * 30年期公债收益率下滑，收益率曲线趋平 路透纽约5月17日 - 美国短期公债收益率周二攀升至近三周高位，之 前公布的数据显示，美国4月消费者物价升幅为逾三年来最大，促使交易 商消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息机率增强的预期。 美国4月消费者物价指数攀升0.4%，升幅为2013年2月以来最大。数据 公布后，两年和三年期公债收益率攀升至4月28日以来最高。 扣除食品和能源成本的核心CPI上月攀升0.2%，符合预期。4月CPI按 年升幅为2.1%，攀升的速度慢于3月。 分析师表示，这些数据可能提升美联储收紧货币政策可能性，但从长 期来看，投资者不必过分担忧。 “这是我们关注的数据，这些数据为美联储通过年内升息一到两次继 续收紧政策的进程提供了理据，但这并不表示，联储有马上升息的迫切性 ，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。 “这是短债小幅走低，而长债价格攀升的原因所在，因为市场仍认为 ，经济还不够强劲，无法应对像联储希望的那样大规模撤走宽松货币政策 所造成的影响。” 亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二均表示， 预计今年美国利率将上调两到三次。 自去年12月将利率从近零水平上调以来，美联储将利率维持在0.25%- 0.5%的目标区间内。 根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，投资者现 预计联储今年升息至少一次的机率为72%，高于周一的不到60%。 两年期公债收益率 从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0 .823%。 指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报1.760%，与周一 尾盘基本持平。 30年期公债价格 上扬8/32，收益率报2.588%。 30年期公债收益率走低，使得五年至30年期公债收益率曲线US5US30 =TWEB趋平，收益率差触及3月29日以来最窄水平。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.823 五年期公债 100-14/32 (-03/32) 1.284 10年期公债 98-25/32 (-02/32) 1.759 30年期公债 98-07/32 (+08/32) 2.587(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。