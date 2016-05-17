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债券 | 2016年 5月 18日 星期三 06:52 BJT

更正-美国债市：短期公债收益率接近三周高位，因数据提升了联储升息的可能性

(更正：因译文有误，倒数第四段“从周一尾盘的0.823%攀升了近4个基
点”应改为“从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0.823% ”)
    * 短债收益率触及4月底以来最高
    * 指标公债收益率基本持稳，因核心CPI接近预期
    * 30年期公债收益率下滑，收益率曲线趋平

    路透纽约5月17日 - 美国短期公债收益率周二攀升至近三周高位，之
前公布的数据显示，美国4月消费者物价升幅为逾三年来最大，促使交易
商消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息机率增强的预期。
    
    美国4月消费者物价指数攀升0.4%，升幅为2013年2月以来最大。数据
公布后，两年和三年期公债收益率攀升至4月28日以来最高。
    
    扣除食品和能源成本的核心CPI上月攀升0.2%，符合预期。4月CPI按
年升幅为2.1%，攀升的速度慢于3月。
    
    分析师表示，这些数据可能提升美联储收紧货币政策可能性，但从长
期来看，投资者不必过分担忧。
    
    “这是我们关注的数据，这些数据为美联储通过年内升息一到两次继
续收紧政策的进程提供了理据，但这并不表示，联储有马上升息的迫切性
，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。
    
    “这是短债小幅走低，而长债价格攀升的原因所在，因为市场仍认为
，经济还不够强劲，无法应对像联储希望的那样大规模撤走宽松货币政策
所造成的影响。”
    
    亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二均表示，
预计今年美国利率将上调两到三次。
  
    自去年12月将利率从近零水平上调以来，美联储将利率维持在0.25%-
0.5%的目标区间内。
    
    根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，投资者现
预计联储今年升息至少一次的机率为72%，高于周一的不到60%。
    
    两年期公债收益率 从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0
.823%。
    
    指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报1.760%，与周一
尾盘基本持平。
    
    30年期公债价格 上扬8/32，收益率报2.588%。
    
    30年期公债收益率走低，使得五年至30年期公债收益率曲线US5US30
=TWEB趋平，收益率差触及3月29日以来最窄水平。
    
       -----------------------1907 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-28/32   (-02/32)     0.823
    五年期公债      100-14/32  (-03/32)     1.284
    10年期公债     98-25/32   (-02/32)     1.759
    30年期公债     98-07/32   (+08/32)     2.587(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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