更正-美国债市：短期公债收益率接近三周高位，因数据提升了联储升息的可能性

(更正：因译文有误，倒数第四段“从周一尾盘的0.823%攀升了近4个基 点”应改为“从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0.823% ”) * 短债收益率触及4月底以来最高 * 指标公债收益率基本持稳，因核心CPI接近预期 * 30年期公债收益率下滑，收益率曲线趋平 路透纽约5月17日 - 美国短期公债收益率周二攀升至近三周高位，之 前公布的数据显示，美国4月消费者物价升幅为逾三年来最大，促使交易 商消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息机率增强的预期。 美国4月消费者物价指数攀升0.4%，升幅为2013年2月以来最大。数据 公布后，两年和三年期公债收益率攀升至4月28日以来最高。 扣除食品和能源成本的核心CPI上月攀升0.2%，符合预期。4月CPI按 年升幅为2.1%，攀升的速度慢于3月。 分析师表示，这些数据可能提升美联储收紧货币政策可能性，但从长 期来看，投资者不必过分担忧。 “这是我们关注的数据，这些数据为美联储通过年内升息一到两次继 续收紧政策的进程提供了理据，但这并不表示，联储有马上升息的迫切性 ，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。 “这是短债小幅走低，而长债价格攀升的原因所在，因为市场仍认为 ，经济还不够强劲，无法应对像联储希望的那样大规模撤走宽松货币政策 所造成的影响。” 亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二均表示， 预计今年美国利率将上调两到三次。 自去年12月将利率从近零水平上调以来，美联储将利率维持在0.25%- 0.5%的目标区间内。 根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，投资者现 预计联储今年升息至少一次的机率为72%，高于周一的不到60%。 两年期公债收益率 从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0 .823%。 指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报1.760%，与周一 尾盘基本持平。 30年期公债价格 上扬8/32，收益率报2.588%。 30年期公债收益率走低，使得五年至30年期公债收益率曲线US5US30 =TWEB趋平，收益率差触及3月29日以来最窄水平。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.823 五年期公债 100-14/32 (-03/32) 1.284 10年期公债 98-25/32 (-02/32) 1.759 30年期公债 98-07/32 (+08/32) 2.587(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)