美国债市：短债收益率升至近两月高位，联储会议记录暗示可能在6月升息

* 美联储会议记录发布后，较短期公债收益率接近两个月高位
* 美联储会议记录显示，大部分决策者称6月升息合适
* 10年期公债收益率触及两周最高
路透纽约5月18日 - 短期美国公债收益率周三升至近两个月最高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，大部分决策者认为在6月会议上升息是合适之举。
美国公债收益率本周上涨，因此前发布的数据显示，美国4月通胀增幅为近三年来最大，工业生产和房屋开工也上涨。
“最大的新闻就是6月升息的大门是敞开的，”嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Collin Martin称。
“如果经济状况允许，大部分决策者认为6月升息是可能的，所以，如果经济继续朝着正确方向前进，看似已经形成了(升息)共识，”他称。
两年期公债收益率 最高升至0.912%，为3月16日以来最高。三年期公债收益率升至3月23日以来最高的1.085%。
指标10年期公债 价格下跌一大点，收益率报1.878%，为 4月27日以来最高。30年期公债 价格下跌近两大点，收益率报2.679%，为5月4日以来最高。
根据芝加哥商业交易所集团(CME Group))的FedWatch工具，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录发布后，联邦基金利率期货走势显示，6月升息的可能性升至34%，周三稍早为19%，周二为15%，一个月以前为不到1%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-22/32 (-05/32) 0.908
五年期公债 99-27/32 (-19/32) 1.409
10年期公债 97-23/32 (-1-02/32) 1.877
30年期公债 96-11/32 (-1-28/32) 2.679(完)
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(编译 刘静；审校 母红)