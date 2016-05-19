美国债市：公债价格上涨，因投资人降低6月升息押注

* 公债价格从周三的抛售中反弹

* 纽约联储总裁杜德利的讲话对6月升息‘不置可否’

* 在全球寻找高收益的投资者在昨日走低后买入美债

路透纽约5月19日 - 美国公债价格周四上涨，因市场在周三抛售中反弹，且纽约联储总裁杜德利的讲话对6月升息不置可否，促使投资者降低升息押注。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚发布4月26-27日会议记录后，美国较短期公债收益率升至约两个月最高。会议记录显示，联储官员称，如果经济持续改善，准备在6月升息。

周四公债价格上涨，因美联储副总裁费舍尔今日的讲话提供的信息有限，而纽约联储总裁暨联储副主席杜德利的讲话对6月升息不置可否。

“市场在杜德利讲话前就在反弹，我不认为他的讲话有什么新意，但看似他在缓和会议记录发布后出现的鹰派情绪，”法国兴业银行美国利率策略负责人Subadra Rajappa称。

“杜德利的讲话很中立，我感觉没有从他的讲话中得到新的东西，”他称。

许多投资者认为杜德利是公开市场委员会(FOMC)中最重要的声音之一。

根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，周三发布会议记录之后，投资者将6月升息几率预期从17%提高至34%，在周四杜德利发表讲话后下跌至26%。

升息对公债利空，因这将推高整体利率，降低已发行公债的相对价值。

公债价格走高也受助于美国公债的相对吸引力，U.S. Bank的私人客户业务首席投资官Bill Northey称。

“海外公债收益率目前普遍处于低位，美国公债市场很自然受到买家青睐，从而导致全球资金流入美债”Northey称，“所以每次收益率上涨后，都自然会有一些买兴将收益率推低。”

全球有包括欧洲央行和日本央行在内的五家央行目前在实施负利率，日本和德国10年期公债 收益率分别为负0.073%和0.169%。

指标10年期美债 价格上涨11/32，收益率报1.85%。

-----------------------1911 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.888

五年期公债 99-32/32 (+05/32) 1.377

10年期公债 97-31/32 (+10/32) 1.850

30年期公债 97-03/32 (+30/32) 2.642(完)

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