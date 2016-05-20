美国债市：公债价格基本持稳，但收益率周线升幅创六个月来最大

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 两年期和10年期公债收益率周线升幅为11月来最大
* 料美联储提前、而不是推迟加息
* 周五公债变动不大，因投资人青睐较高风险资产
路透纽约5月20日 - 美国公债价格周五变动不大，因投资人青睐股票等较高风险资产，但公债仍录得六个月来表现较差的一周，因担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期更早加息。
本周两年期和10年期公债收益率升幅为11月来最大，多数升幅是在周三美联储发布4月政策会议记录后录得的。会议记录显示政策制定者对是否在6月下次会议上加息的讨论升温，特别是如果经济继续改善的情况下。
在会议记录和美联储官员相对偏鹰派的讲话发布后，CME Group的 FedWatch显示，市场预计美联储在6月升息的几率从周初的约4%升至30%。期货市场现预计今年升息两次，上周预计的还只有一次。
“(美联储)希望加息并不真的令人意外，但他们明确表示希望早至6月加息，且该观点获得了联储内部的普遍支持这一点令人意外，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示，“美联储官员一直都这么说，他们已经警告过我们要加息了，但我认为会议记录证实了这一点。”
美国公布了一系列相对强劲的经济数据，包括周五公布的强于预期的4月成屋销售数据，也提升了加息的预期。本周稍早公布的数据显示，美国4月通胀升幅为三年最大，政府上周公布零售销售增幅创去年3月来最大。
“显而易见，上周以来公布的多个关键数据直指经济可能出现转机，”Cambridge Global Payments分析师Stephen Casey表示。
周五，指标10年期美债 价格持平，收益率报1.85%。两年期公债 价格持稳，收益率报0.89%。
今日投资人转投股市等资产，美股标普500指数 升0.64%。
但本周，两年期公债收益率升13个基点，10年期公债收益率升14个基点，均为11月第一周以来最大单周升幅。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------