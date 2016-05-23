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债券 | 2016年 5月 24日 星期二 03:16 BJT

美国债市：短债收益率小涨，因交易商预计联储可能早至6月加息

* 两年期公债收益率接近3月中来高位
    * 美联储布拉德和威廉姆斯预计今年稍后升息
    * 对美联储是否会在6月加息的疑虑犹存
    * 美国本周将发售880亿美元两年期、五年期和七年期公债

    路透纽约5月23日 - 美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益
率徘徊在两个月高位附近，因交易商押注如果经济进一步改善，美国联邦
储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。
    
    美联储官员在上周三发布4月货币政策会议后的讲话巩固了即将升息
的观点。会议记录暗示政策制定者准备在下月升息，令投资人意外。
    
    在会议记录发布前，交易商原本认为美联储几乎完全不可能在6月加
息。
    
    Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan表
示，“会议记录震动市场，因显示美联储准备加息。”
    
    圣路易斯联储总裁布拉德表示，调升升息预期“可能是好的”，旧金
山联储总裁威廉姆斯表示，对今年余下时间升息两至三次的预估“大致正
确”。
    
    不过一些分析师仍怀疑美联储是否会在6月加息，因在6月联储政策会
议后一周多的时间后英国将举行公投，决定是否留住欧盟。
    
    “他们不会希望由自己造成波动性，在那种情况下，他们希望保持谨
慎。”Piper Jaffray高级计量经济策略师Dimitri Delis表示。
    
    路透数据显示，美国利率期货走势周一暗示，交易商预计6月加息的
机率为31%，一周前仅为约4%。
    
    美国两年期公债 收益率盘中触及0.905%，接近上周四触及
的两个月高位0.920%。
    
    指标10年期公债 升4/32，收益率报1.835%，较上周五尾
盘跌1个基点。
    
    长短期公债收益率差收窄，因如果美联储升息进度比交易商原本预期
的要快，则交易商更青睐较长期公债。
    
    根据Tradeweb，两年期/30年期公债收益率差降至1.72个百分点，为2
008年12月美联储实施近零利率应对经济衰退以来最窄。
    
    投资人为本周880亿美元公债供应预留空间，令较短期和中期公债进
一步承压。本周美国财政部将发售两年期、五年期和七年期公债。
    
    -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-23/32   (-01/32)     0.897
    五年期公债      100        (-01/32)     1.375
    10年期公债     98-02/32   (+03/32)     1.838
    30年期公债     97-10/32   (+05/32)     2.631(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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