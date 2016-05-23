美国债市：短债收益率小涨，因交易商预计联储可能早至6月加息

* 两年期公债收益率接近3月中来高位 * 美联储布拉德和威廉姆斯预计今年稍后升息 * 对美联储是否会在6月加息的疑虑犹存 * 美国本周将发售880亿美元两年期、五年期和七年期公债 路透纽约5月23日 - 美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益 率徘徊在两个月高位附近，因交易商押注如果经济进一步改善，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。 美联储官员在上周三发布4月货币政策会议后的讲话巩固了即将升息 的观点。会议记录暗示政策制定者准备在下月升息，令投资人意外。 在会议记录发布前，交易商原本认为美联储几乎完全不可能在6月加 息。 Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan表 示，“会议记录震动市场，因显示美联储准备加息。” 圣路易斯联储总裁布拉德表示，调升升息预期“可能是好的”，旧金 山联储总裁威廉姆斯表示，对今年余下时间升息两至三次的预估“大致正 确”。 不过一些分析师仍怀疑美联储是否会在6月加息，因在6月联储政策会 议后一周多的时间后英国将举行公投，决定是否留住欧盟。 “他们不会希望由自己造成波动性，在那种情况下，他们希望保持谨 慎。”Piper Jaffray高级计量经济策略师Dimitri Delis表示。 路透数据显示，美国利率期货走势周一暗示，交易商预计6月加息的 机率为31%，一周前仅为约4%。 美国两年期公债 收益率盘中触及0.905%，接近上周四触及 的两个月高位0.920%。 指标10年期公债 升4/32，收益率报1.835%，较上周五尾 盘跌1个基点。 长短期公债收益率差收窄，因如果美联储升息进度比交易商原本预期 的要快，则交易商更青睐较长期公债。 根据Tradeweb，两年期/30年期公债收益率差降至1.72个百分点，为2 008年12月美联储实施近零利率应对经济衰退以来最窄。 投资人为本周880亿美元公债供应预留空间，令较短期和中期公债进 一步承压。本周美国财政部将发售两年期、五年期和七年期公债。 -----------------------1844 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.897 五年期公债 100 (-01/32) 1.375 10年期公债 98-02/32 (+03/32) 1.838 30年期公债 97-10/32 (+05/32) 2.631(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)