美国债市：公债价格收低，但因公债标售需求强劲而脱离日内低点

* 两年期公债收益率触及两个月高位后回落

* 两年期公债标售需求活跃，提振公债价格脱离稍早低点

* 美国新屋销售跳增至逾八年高位

* 利率期货走势暗示交易商预计6月升息的可能性增加

路透纽约5月24日 - 美国公债价格周二下滑，两年期公债收益率触及两个月高位，但260亿美元两年期公债标售获得强劲需求后，股市上涨和强劲的新屋销售数据对公债带来的压力被部分抵消，公债价格脱离日低。

公债市场承压，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就加息。上周发布的美联储4月货币政策会议记录暗示，如果经济能从低迷的首季表现中反弹，美联储就可能加息。

“美联储着眼于加息，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示，“6月加息的可能性很高。”

周一晚，费城联储总裁哈克表示，如果经济扩张持续，美联储在6月14-15日会议上加息是合适的。

楼市表现支持经济温和成长的观点。4月新屋销售跳升至逾八年最高，房价也创新高。

CME Group的FedWatch显示，美国利率期货走势暗示，交易商预计6月升息的机率达到36%，尾盘回落至34%，周一则为30%。

对升息可能提振银行盈利以及楼市稳健能带动建筑商盈利的希望提振美股，令对美国公债的买盘减少。

指标10年期公债 跌5/32，收益率报1.859%，较周一尾盘升2个基点。

美国两年期公债 收益率升多达3个基点，至两个月高位0.930%，之后回落至0.909%，当日升1个基点。

美股标普500指数 尾盘大涨1.4%。

路透数据显示，盘初两年期/10年期公债收益率差缩窄至93个基点，为2007年12月来最窄。

今日两年期公债标售获得11月来最强劲的整体需求，得标利率为0.920%。分析师表示，强劲的标售结果午后重燃了对美国公债的买盘。

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-01/32) 0.909

五年期公债 99-29/32 (-04/32) 1.398

10年期公债 97-28/32 (-06/32) 1.861

30年期公债 97 (-07/32) 2.646(完)

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