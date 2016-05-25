更正-美国债市：公债价格下滑，因股市上涨及获利了结

(因英文原文有误，文内第七段，达拉斯联储总裁柯普朗的讲话没有提及 今年升息两次的预期，改为赞成近期加息。兹附正确全文如下：) * 两年期和五年期公债收益率攀升至10周高位 * 美国标售340亿美元五年期公债，需求为2014年来最强 * 美国商品贸易数据支持美国第二季经济反弹的观点 * 一些交易商对收益率曲线趋平的交易锁定获利 路透纽约5月25日 - 美国公债价格周三下滑，中短期公债收益率触及 十周高位，受美股大涨以及交易商对收益率曲线相关仓位获利了结影响。 对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在6月或7月加息的不确定 性再度令债市交投震荡，但没有影响今日财政部标售340亿美元五年期公 债的需求。 “较高风险资产市场再度表现强劲，对6月升息的预期重燃，令较长 期公债收益率有进一步上涨的空间。”Calvert Investments投资组合经 理人Matt Duch称。 较长期公债价格承压，因交易商对收益率曲线趋平的交易获利了结， 在这种交易中，交易商因升息预期而卖出短期公债，买入较长期公债。 因应美联储4月会议记录的鹰派立场，和多位联储暗示若经济从疲弱 的首季反弹，美联储可能早至6月就加息的言论，美国公债收益率一周来 稳步上涨。 美国政府周三公布，4月商品贸易逆差初值为575.3亿美元，低于部分 分析师预估，这暗示对第二季经济成长的拖累较小。 达拉斯联储总裁柯普朗表示，将赞成在近期升息。 美股延续周二升势，因油价大涨，投资人对升息的前景更为放心。 根据CME Group的FedWatch，美国利率期货走势暗示，交易商预计6月 升息的机率达到32%。 指标10年期公债 跌3/32，收益率报1.870%，较周二尾盘 升1个基点。 周三稍早，对可能升息的押注，加上希腊达成减免债务协议和德国公 布的企业信心数据强于预期，推动两年期公债 和五年期公债U S5YT=RR收益率升至10周高位，分别报0.938%和1.424%。 在五年期公债标售前，美国公债价格一度转升，因逢低承接买盘和海 外投资人需求持续。今日五年期公债标售吸引的需求为2014年11月来同年 期公债标售最强。 -----------------------1939 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (+) 0.922 五年期公债 99-27/32 (-02/32) 1.406 10年期公债 97-25/32 (-03/32) 1.870 30年期公债 96-17/32 (-17/32) 2.669(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)