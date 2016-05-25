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债券 | 2016年 5月 26日 星期四 05:24 BJT

更正-美国债市：公债价格下滑，因股市上涨及获利了结

(因英文原文有误，文内第七段，达拉斯联储总裁柯普朗的讲话没有提及
今年升息两次的预期，改为赞成近期加息。兹附正确全文如下：)
    * 两年期和五年期公债收益率攀升至10周高位
    * 美国标售340亿美元五年期公债，需求为2014年来最强
    * 美国商品贸易数据支持美国第二季经济反弹的观点
    * 一些交易商对收益率曲线趋平的交易锁定获利

    路透纽约5月25日 - 美国公债价格周三下滑，中短期公债收益率触及
十周高位，受美股大涨以及交易商对收益率曲线相关仓位获利了结影响。
    
    对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在6月或7月加息的不确定
性再度令债市交投震荡，但没有影响今日财政部标售340亿美元五年期公
债的需求。
    
    “较高风险资产市场再度表现强劲，对6月升息的预期重燃，令较长
期公债收益率有进一步上涨的空间。”Calvert Investments投资组合经
理人Matt Duch称。
    
    较长期公债价格承压，因交易商对收益率曲线趋平的交易获利了结，
在这种交易中，交易商因升息预期而卖出短期公债，买入较长期公债。
    
    因应美联储4月会议记录的鹰派立场，和多位联储暗示若经济从疲弱
的首季反弹，美联储可能早至6月就加息的言论，美国公债收益率一周来
稳步上涨。
    
    美国政府周三公布，4月商品贸易逆差初值为575.3亿美元，低于部分
分析师预估，这暗示对第二季经济成长的拖累较小。
    
    达拉斯联储总裁柯普朗表示，将赞成在近期升息。
    
    美股延续周二升势，因油价大涨，投资人对升息的前景更为放心。
    
    根据CME Group的FedWatch，美国利率期货走势暗示，交易商预计6月
升息的机率达到32%。
    
    指标10年期公债 跌3/32，收益率报1.870%，较周二尾盘
升1个基点。
    
    周三稍早，对可能升息的押注，加上希腊达成减免债务协议和德国公
布的企业信心数据强于预期，推动两年期公债 和五年期公债U
S5YT=RR收益率升至10周高位，分别报0.938%和1.424%。
    
    在五年期公债标售前，美国公债价格一度转升，因逢低承接买盘和海
外投资人需求持续。今日五年期公债标售吸引的需求为2014年11月来同年
期公债标售最强。
    
    -----------------------1939 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32        (+)     0.922
    五年期公债      99-27/32   (-02/32)     1.406
    10年期公债     97-25/32   (-03/32)     1.870
    30年期公债     96-17/32   (-17/32)     2.669(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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