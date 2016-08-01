重发-美国债市：公债收益率上涨，因微软发债及获利了结

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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* 对微软公司债的兴致带走了对美国公债的需求
* 微软发售七笔共计197.5亿美元公司债－IFR
* 公债收益率从上周五触及的数周低点反弹
* 获利了结扶助公债收益率上涨
路透纽约8月1日 - 美国公债收益率周一从上周五触及的数周低点反弹，因微软 进行了历来规模第五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。
根据IFR，微软发售七笔共计197.5亿美元公司债，为今年公司债发售规模第三大。分析师表示，微软发行了45亿美元30年期债券和22.5亿美元40年期债券，这对30年期公债价格的压力尤其大。
美国30年期公债 价格大跌逾一大点，收益率触及日高2.249%，上周五收益率跌至逾两周最低的2.177%。对收益率在上周五大跌后可能反弹的观点也令美债需求降低。
“微软公司债交易是市场重大供需事件，单靠这一因素就能带动收益率小涨。”Piper Jaffray固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn表示。
在上周五公债价格上涨和收益率下滑后，投资人也锁定获利，分析师表示，上周五的走势因月底机构买盘而被放大。
加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，上周五的逊于预期的美国第二季国内生产总值(GDP)数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的可能性降低，使美国公债价格更易受到每日资金流动和公司债交易定价所影响。
美国30年期公债价格尾盘跌1-15/32，收益率报2.2471%，上周五尾盘报2.182%。
指标美国10年期公债 尾盘跌14/32，收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。
短债收益率小涨，美国三年期公债 价格跌3/32，收益率报0.7795%，上周五触及近三周低点0.747%。(完)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿