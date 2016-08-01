重发-美国债市：公债收益率上涨，因微软发债及获利了结

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* 对微软公司债的兴致带走了对美国公债的需求

* 微软发售七笔共计197.5亿美元公司债－IFR

* 公债收益率从上周五触及的数周低点反弹

* 获利了结扶助公债收益率上涨

路透纽约8月1日 - 美国公债收益率周一从上周五触及的数周低点反弹，因微软 进行了历来规模第五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。

根据IFR，微软发售七笔共计197.5亿美元公司债，为今年公司债发售规模第三大。分析师表示，微软发行了45亿美元30年期债券和22.5亿美元40年期债券，这对30年期公债价格的压力尤其大。

美国30年期公债 价格大跌逾一大点，收益率触及日高2.249%，上周五收益率跌至逾两周最低的2.177%。对收益率在上周五大跌后可能反弹的观点也令美债需求降低。

“微软公司债交易是市场重大供需事件，单靠这一因素就能带动收益率小涨。”Piper Jaffray固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn表示。

在上周五公债价格上涨和收益率下滑后，投资人也锁定获利，分析师表示，上周五的走势因月底机构买盘而被放大。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，上周五的逊于预期的美国第二季国内生产总值(GDP)数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的可能性降低，使美国公债价格更易受到每日资金流动和公司债交易定价所影响。

美国30年期公债价格尾盘跌1-15/32，收益率报2.2471%，上周五尾盘报2.182%。

指标美国10年期公债 尾盘跌14/32，收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。