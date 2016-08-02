美国债市：公债收益率上涨，此前日本政府推出财政刺激措施削弱美债需求

* 日本批准1,320亿美元财政刺激措施

* 日本刺激举措打击了美债需求

* 美国30年期公债收益率触及逾一周高位

* 收益率从盘中高位下跌，因对美国经济保持谨慎

路透纽约8月2日 - 美国公债收益率周二上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了对美国公债的需求，令较长期公债收益率升至逾一周最高水平。

日本首相安倍晋三的内阁批准了金额为1,320亿美元的财政刺激措施，令日本公债收益率走高。但即使在宣布前，日本公债已经遭受了逾三年来最大的抛售，因投资者担心日本央行可能放缓大举购买公债的步伐。

部分分析师称，日本公债收益率走高，令美国公债失去了一主要支撑，因美国公债受追捧的一个主要原因是，它们的收益率高于其它国家公债的低收益率或负收益率。

分析师还称，交易员对日本推出财政刺激措施，而不是增加货币刺激措施感到失望，认为此举是欧洲央行减少公债购买的先兆。

“也许你会感觉到，货币政策本身向负区域走得越来越深，如果现在不是结束的时候，也已经是结束的开始，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

两位直接了解情况的人士称，日本政府最快在9月发行数10亿美元40年期债券，为新的刺激举措筹资。

美债收益率尾盘从盘中高位回落，几位分析师注意到对美国经济的持续担忧，以及对将于周五发布的美国7月就业报告的预期令对避险美债的需求回升。

美国30年期公债收益率 在所有期限美债中升幅最大，触及2.332%的7月21日以来最高，后回落，尾盘报2.300%，周一尾盘报2.237%。

指标10年期美债收益率 触及六日高位的1.573%，尾盘报1.544%。

“看见在较长期公债带动下抛售动能消竭下来，说明美国公债市场聚焦的是经济状况，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责人Subadra Rajappa称。

Rajappa称，最近第二季美国经济增长数据和7月制造业活动数据弱于预期，以及在周五发布就业报告前的谨慎情绪，令公债收益率从高位回落。

美国两年期公债收益率 尾盘报0.679%，稍早触及盘中高位0.706%。

-----------------------2002 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 100-36/256 0.6788 0.000

五年期公债 100-56/256 1.0799 0.026

10年期公债 100-184/256 1.5455 0.049