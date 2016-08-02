美国债市：公债收益率上涨，此前日本政府推出财政刺激措施削弱美债需求

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
* 日本批准1,320亿美元财政刺激措施
* 日本刺激举措打击了美债需求
* 美国30年期公债收益率触及逾一周高位
* 收益率从盘中高位下跌，因对美国经济保持谨慎
路透纽约8月2日 - 美国公债收益率周二上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了对美国公债的需求，令较长期公债收益率升至逾一周最高水平。
日本首相安倍晋三的内阁批准了金额为1,320亿美元的财政刺激措施，令日本公债收益率走高。但即使在宣布前，日本公债已经遭受了逾三年来最大的抛售，因投资者担心日本央行可能放缓大举购买公债的步伐。
部分分析师称，日本公债收益率走高，令美国公债失去了一主要支撑，因美国公债受追捧的一个主要原因是，它们的收益率高于其它国家公债的低收益率或负收益率。
分析师还称，交易员对日本推出财政刺激措施，而不是增加货币刺激措施感到失望，认为此举是欧洲央行减少公债购买的先兆。
“也许你会感觉到，货币政策本身向负区域走得越来越深，如果现在不是结束的时候，也已经是结束的开始，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
两位直接了解情况的人士称，日本政府最快在9月发行数10亿美元40年期债券，为新的刺激举措筹资。
美债收益率尾盘从盘中高位回落，几位分析师注意到对美国经济的持续担忧，以及对将于周五发布的美国7月就业报告的预期令对避险美债的需求回升。
美国30年期公债收益率 在所有期限美债中升幅最大，触及2.332%的7月21日以来最高，后回落，尾盘报2.300%，周一尾盘报2.237%。
指标10年期美债收益率 触及六日高位的1.573%，尾盘报1.544%。
“看见在较长期公债带动下抛售动能消竭下来，说明美国公债市场聚焦的是经济状况，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责人Subadra Rajappa称。
Rajappa称，最近第二季美国经济增长数据和7月制造业活动数据弱于预期，以及在周五发布就业报告前的谨慎情绪，令公债收益率从高位回落。
美国两年期公债收益率 尾盘报0.679%，稍早触及盘中高位0.706%。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 100-36/256 0.6788 0.000
五年期公债 100-56/256 1.0799 0.026
10年期公债 100-184/256 1.5455 0.049
30年期公债 104-64/256 2.302 0.065(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。