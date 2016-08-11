美国债市：公债价格下跌，因油价上涨和美联储官员暗示升息

* 美联储官员威廉姆斯称美国今年应升息
* 油价急升逾4%
* 大量公司债供应令公债卖压加重
* 交易员等待周五的美国零售销售数据
路透纽约8月11日 - 美国公债价格周四下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)一官员称今年应该升息，且油价在周五美国发布零售销售数据前跳涨。
旧金山联储总裁威廉姆斯在周四发表的接受《华盛顿邮报》采访时称，考虑到就业市场状况改善，通胀可能正在上升，联储今年应该升息。
威廉姆斯今年在联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，但他的观点基本被认为与美联储主席叶伦的观点一致。
美联储自在7月26-27日会议后发表声明以来基本保持沉默，本周出炉的经济数据也有限，这令威廉姆斯的讲话更有份量。
公债也从油价强劲上涨中感受到下行压力，油价今日急升4%。
“今天上午油市非常活跃，给通胀预期带来许多压力，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
通胀上升会拉低所持公债的价值，因未来发行的公债收益率将上升。
Vogel还补充道，交易员没有理会油价盘初上涨，“当油价守住涨幅后，市场感到有些不安，我们看见一些公债抛盘。”
在下午进行的30年期公债标售获得强劲需求后卖盘加剧，本周早些时候进行了三年期和10年期公债标售，以及一批公司债出售。
根据汤森路透旗下IFR, 本周共有约300亿美元投资级公司债发售，令本月至今公司债发债总量达到769亿美元。
“由于30年期公债标售和公司债供应，肯定有一些供应方面的影响，”野村证券国际利率策略师Stan Sun称。
投资者将下一个焦点转移至将于周五发布的美国7月零售销售数据，这是本周的最重磅数据。6月的数据远超分析师预期，如果7月报告仍维持强劲，可能表明通胀增速会比原先预期得快。
指标10年期公债 价格下跌20/32，收益率报1.569%，较周三尾盘高7个基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (-04/32) 0.750
五年期公债 99-28/32 (-12/32) 1.149
10年期公债 99-12/32 (-20/32) 1.570
30年期公债 104-25/32(-1-05/32) 2.279(完)