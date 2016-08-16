美国债市：公债价格下跌，因美联储官员的讲话令市场重燃升息预期

* 美国两年期公债收益率触及近三周高位，受杜德利讲话影响

* 亚特兰大联储洛克哈特不排除今年升息两次可能性

* CPI数据平平抵消房屋开工意外上涨的影响

* 公司债供应增加公债卖盘压力

路透纽约8月16日 - 美国公债价格周二下跌，两年期公债收益率触及近三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)两位官员的言论重燃了如果经济进一步改善，可能在年底前升息的预期。

今日除了有纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话外，美国还公布了经济数据。数据显示，经济增长速度温和，通胀仍低于联储2%的目标。

“联储想要传达的是正处于利率正常化的进程中，市场低估了今年升息的可能性，”John Hancock Asset Management美国公债交易负责人Mike Lorizio称。

指标10年期公债价格 下跌6/32，收益率报1.575%，较周一尾盘高2个基点。

对交易商对美联储政策观点较为敏感的两年期公债 收益率上涨2个基点至0.750%，根据路透数据，盘中触及0.758%的近三周高位。

公债价格也受到收益率较高的公司债供应带来的压力。

汤森路透旗下IFR数据，本月迄今，企业已经通过发行投资级债券筹资近890亿美元，势将录得历年8月的最高发行纪录。

由于日圆 兑美元走强重新唤起对日本出口趋疲的忧虑，拖累亚洲股市下跌，美国公债价格在海外交易中上涨。

美股三大股指从周一录得的纪录高位回落，限制了公债价格跌幅。

纽约联储总裁杜德利周二告诉Fox Business Network称，“我认为在9月中的政策会议上升息是有可能的。”此后，美债市场逆转了升势。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在周二晚些时候的一个讲话中称，美国经济可能强劲到足够支撑年底前至少升息一次，升息两次也是可能的。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月13-14日政策会议上升息的几率为50%，周一时为42%。

美国政府公布，美国7月消费者物价持平，截至7月的12个月的消费者物价增长0.8%，而7月房屋开工意外增加2.1%，至五个月高位。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-2/256 0.7459 0.020

五年期公债 99-216/256 1.1575 0.028

10年期公债 99-76/256 1.5763 0.024