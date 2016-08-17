美国债市：公债价格上涨，因美联储会议记录削弱升息预期

* FOMC会议记录暗示升息需要更多理据

* 7月会议记录发布前美国两年期公债收益率触及三周高位

* 圣路易斯联储总裁布拉德预计2016年升息不超过一次

路透纽约8月17日 - 美国公债价格周三上涨，两年期公债收益率从三周高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的7月会议记录暗示，决策者一致认为下次升息前需看到更多数据。

美联储发布7月26-27日会议记录前，纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特周二发表的评论令如果经济进一步改善，年底前可能升息的预期重燃。

“他们想行动，但仍坚持升息取决于数据的观点，”Silicon Valley Bank投资策略负责人Ninh Chung称。

最新发布的会议记录显示，部分联邦公开市场委员会(FOMC)委员预计经济状况可能足够强劲，允许政策进一步正常化，但多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长放缓。

总的来说就是FOMC委员希望“保留各种政策选项”。

在会议记录发布前，公债价格基本未变，会议记录发布后作出反应上涨，长期公债领涨。

指标10年期公债 价格上涨7/32，收益率报1.553%，较周二下跌2个基点，30年期公债 价格上涨22/32，收益率报2.265%，下跌3个基点。

对交易商对美联储政策观点较为敏感的两年期公债收益率 下跌1个基点，至0.734%，会议记录即将发布前升至三周高位的0.774%。

分析师称，较短期公债落后于较长期公债，因投资人认为美联储未来数月仍在升息轨道上，虽然由于全球风险和国内通胀陷于2%之下，令升息速度极为缓慢。

“只要通胀维持低位，他们可以按自己的意愿决定宽松政策应维持多久，”Franklin Templeton的固定收益集团高级副总裁Roger Bayston称。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储12月升息的几率为50%，周二为52%。

美联储会议记录发布前，圣路易斯联储总裁布拉德称，未来很长时间内仅需升息一次，不必很快升息。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-8/256 0.7338 -0.012

五年期公债 99-236/256 1.1412 -0.017

10年期公债 99-124/256 1.5559 -0.020