美国债市：公债收益率下跌，市场关注美联储主席叶伦周五讲话

* 美联储主席叶伦周五在杰克逊霍尔的讲话成为市场焦点

* 美国财政部将发售880亿美元新债

路透纽约8月22日 - 美国公债价格周一上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将于周五发表讲话，投资者将仔细研读，寻找何时进行下次升息的线索。

在周五发布第二季国内生产总值(GDP)修正值数据前，本周没有其它重要数据出炉，叶伦的讲话成为市场焦点。

“大家都在等待叶伦的讲话，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。

叶伦主席将在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行总裁年会上发表讲话。

指标10年期 公债价格升12/32，收益率报1.54%，上周五尾盘为1.58%。

美债收益率前夜上涨， 此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标。

“他在讲话一开始就提到我们接近达到通胀目标的事实肯定是鹰派的，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“问题是他的观点是否代表美联储。”

最近一连串联储官员表达了对美国经济乐观看法。

纽约联储总裁杜德利上周四称，联储可能最快9月升息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济可能强劲到足以支撑年底前至少升息一次，升息两次也是可能的。

大部分分析师和投资者认为不太可能在9月升息，最有可能在12月升息。

在供应方面，财政部本周将标售880亿美元中短期债券，周二将标售260亿美元两年期公债。

周三将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 100-01/32 (+) 0.742

五年期公债 99-31/32 (+05/32) 1.133

10年期公债 99-20/32 (+12/32) 1.541