美国债市：公债收益率曲线因新增供应趋平，市场等待叶伦讲话

* 周五叶伦讲话成为市场焦点

* 财政部标售260亿美元两年期公债，获稳健需求

* 周三将标售340亿美元五年期公债

路透纽约8月23日 - 美国长期公债收益率曲线周二趋平，至一年半来最低水平，因投资者聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦是否会在周五讲话中持更鹰派论调。

包括副主席费舍尔、纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特在内的数位联储官员在过去一周均对美国经济表达了乐观看法，暗示今年可能升息。

叶伦的讲话将被密切关注，市场将观察她是否也会采用更乐观的基调，以及是否会提供何时可能再次升息的新暗示。

“大家都在关注周五的讲话，叶伦主席是否会就货币政策走向给出暗示，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美债交易主管Charles Comiskey称。

交易员预计美联储最可能在今年12月会议上再次升息。

美联储去年12月升息后至今仍按兵未动，因全球增长放缓、金融市场动荡和美国经济数据起伏不定。

叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔举行的美联储会议上发表讲话。

收益率曲线趋平，因进一步升息的可能性打压中期债券，同时美国政府也发行新的中短期债券。

两年期和五年期公债对升息最为敏感。

五年期和30年期公债 收益率曲线趋平，利差周二最多跌至108.50个基点，为自2015年3月以来最小，后收于109.10个基点。

美国财政部周二标售260亿美元两年期公债获稳健需求，得标利率为0.76%，略低于标售前的交易水平。

美国财政部周三将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债。

指标10年期美债 价格收跌4/32，收益率报1.55%，高于周一的1.54%，收益率自7月中以来一直在1.45-1.63%区间波动。

“波动区间很紧，夏季都在这个窄幅区间内波动，”Comiskey称。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 100 (-01/32) 0.750

五年期公债 99-30/32 (-01/32) 1.141

10年期公债 99-17/32 (-04/32) 1.553